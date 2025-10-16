wechselnd bewölkt
Konsum - Detailhandel

Engpass bei Schokolade von Lindt & Sprüngli in der Migros

Fehlt in der Migros gerade deine Lieblingsschoggi? Das ist der Grund

16.10.2025, 06:5416.10.2025, 06:54

Bei der Migros finden sich derzeit in einigen Filialen bestimmte Produkte von Lindt & Sprüngli nicht mehr. Der Grund: Die Detailhändlerin verhandelt mit dem Schokoladenhersteller die Preise neu.

Lindor chocolate balls of Lindt and Spruengli during a press conference on the company&#039;s full-year results for 2023, in Kilchberg, Switzerland, Tuesday, March 5, 2024. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
In einigen Migros-Filialen fehlen derzeit bestimmte Produkte von Lindt & Sprüngli.Bild: keystone

«In einzelnen Filialen kann es zu Produkt-Engpässen von Lindt-Schokolade kommen», sagte eine Migros-Sprecherin am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP und bestätigte damit einen Bericht des Freiburger Radiosenders «RadioFr.».

Aktuelle Verhandlungen mit Lindt&Sprüngli könnten schweizweit entsprechend Auswirkungen auf das verfügbare Sortiment haben. Wann die Verhandlungen abgeschlossen sein werden, könne die Migros noch nicht sagen. Sie setze sich für günstigere und faire Lebensmittelpreise in der Schweiz und in Europa ein.

Eine Anfrage an Lindt&Sprüngli blieb bislang unbeantwortet. (dab/sda/awp)

Händlmair
16.10.2025 07:13registriert Oktober 2017
Nein Migros, Ihr müsst mit Lindt & Sprüngli keine neuen Preise verhandeln sondern diese Marke aus den Regalen nehmen. mit Frey habt ihr eine Ausgezeichnete eigene Schokolade, da braucht niemand diese überteuerten und überbewertete von Lindt & Sprüngli.
