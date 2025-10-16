Fehlt in der Migros gerade deine Lieblingsschoggi? Das ist der Grund

Bei der Migros finden sich derzeit in einigen Filialen bestimmte Produkte von Lindt & Sprüngli nicht mehr. Der Grund: Die Detailhändlerin verhandelt mit dem Schokoladenhersteller die Preise neu.

In einigen Migros-Filialen fehlen derzeit bestimmte Produkte von Lindt & Sprüngli. Bild: keystone

«In einzelnen Filialen kann es zu Produkt-Engpässen von Lindt-Schokolade kommen», sagte eine Migros-Sprecherin am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP und bestätigte damit einen Bericht des Freiburger Radiosenders «RadioFr.».

Aktuelle Verhandlungen mit Lindt&Sprüngli könnten schweizweit entsprechend Auswirkungen auf das verfügbare Sortiment haben. Wann die Verhandlungen abgeschlossen sein werden, könne die Migros noch nicht sagen. Sie setze sich für günstigere und faire Lebensmittelpreise in der Schweiz und in Europa ein.

Eine Anfrage an Lindt&Sprüngli blieb bislang unbeantwortet. (dab/sda/awp)