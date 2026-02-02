wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Konsum - Detailhandel

Schweizer Detailhandel steigert Umsätze im Dezember

Detailhandel steigert Umsätze im Dezember

02.02.2026, 08:5102.02.2026, 08:51

Der Schweizer Detailhandel hat im Dezember – mit den Festtagen die wichtigste Verkaufszeit des Jahres – gebrummt. Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Umsätze stiegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 1,9 Prozent.

Real, das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung, entsprach dies sogar einem Plus von 2,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat November waren die Umsätze teuerungsbereinigt um 1,7 Prozent gestiegen.

Einzeln betrachtet lief besonders der Verkauf von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak (+2,1%) gut, während die Umsätze bei Bekleidung und Schuhen stabil blieben. Auch die übrigen Warengruppen legten um 3,0 Prozent zu, während die Treibstoffe um 4,6 Prozent einknickten.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Detailhandelsumsätze kalenderbereinigt ebenfalls leicht, und zwar um 0,8 Prozent auf nominaler und um 1,0 Prozent auf realer Basis.

Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden. (sda/awp)

Mehr zum Schweizer Detailhandel:

Die Schweizer Einkaufsstrassen sind voll wie nie – warum Händler trotzdem jammern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neues Migros-Design
1 / 4
Neues Migros-Design

Einige der Migros-Produkte bekommen ein neues Design.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der Migros geht die Mayonnaise aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Dachstockbrand in Zürich sorgt für Grossaufgebot
Im Stadtzürcher Kreis 8 ist am Samstagabend das Dach eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, es entstand aber beträchtlicher Sachschaden.
Anwohnende alarmierten am Samstag kurz vor 18 Uhr die Rettungskräfte, wie Schutz und Rettung Zürich mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstock bereits in Vollbrand. Weil das Gebäude im Umbau war, hielten sich keine Personen darin auf.
Zur Story