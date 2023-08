11 Gründe, warum die Street Parade auf dem Love Mobile besser ist

Erlebe die Street Parade in weniger als einer Minute: im Video. Video: watson/watson/sabethvela

Aus diesen 11 Gründen ist die Street Parade auf einem Love Mobile besser als in der Masse

watson war auf einem Love Mobile an der Street Parade mit dabei. Das sind unsere Eindrücke.

Was war das für eine Party: Die 30. Jubiläumsausgabe der Street Parade ist bereits wieder vorbei. 29 Love Mobiles heitzten am Samstagnachmittag die Stimmung von fast einer Million Party-Fans in Zürich an.

Die Street Parade gehört zu den grössten Techno-Festivals Europas. Das Herzstück der Parade sind eindeutig die Love Mobiles mit den Sounds von Melodic Techno bis Hardstyle, die seit dem Ursprung dazugehören. Damals gab es jedoch nur zwei.

Nach 30 Jahren Street Parade fuhren dieses Jahr nun 29 verschiedene Love Mobiles unter dem Motto «I Wish» mit. watson war bei einem davon dabei, um zu sehen, ob sie wirklich so cool sind.

Nicht inmitten der Masse

An der Street Parade kann es ganz schön eng werden. Laut den Organisatoren feierten dieses Jahr bis zu 920’000 Menschen in Zürich.

Ein Vorteil des Love Mobile ist, dass man den Platz nicht mit einer Million Menschen teilen muss, sondern lediglich mit rund 200 Personen. Du siehst die Masse, aber bist nicht mittendrin.

Das war unser Love Mobile: 200 Menschen anstatt 920'000.

Regenschutz und Schattenplätze

Normalerweise meint es Petrus gut mit den Techno-Fans. Doch am Samstag deuteten vor allem am Morgen alle Zeichen auf Schlechtwetter. Das erste Love Mobile startete seine Tour auch im Regen. Gut, dass gewisse Wagen teils ein Dach haben, um dich vor dem Regen zu schützen.

Fast schon regensicher: das Dach eines Love Mobiles. Bild: watson

Am Nachmittag drückte dann die Sonne aber immer mehr durch und es wurde ganz schön heiss an der Street Parade. Auch da waren die Schattenplätze sehr nützlich.

Sonnenschutz: Unser Love Mobile sorgte für Schattenplätze. Bild: watson

Eigene WCs

Jeder, der schon einmal mit einer Gruppe an einer Street Parade war, kennt das Problem: Sobald jemand aufs WC muss, geht entweder die ganze Gruppe mit oder man kann sich gleich für den Rest des Tages von der Person verabschieden. Denn: Sich in der Masse wiederzufinden, ist eine Herkulesafugabe, die für viele Street Parade Fans mit dem steigenden Alkoholpegel nicht einfacher wird.

Hat man sich dennoch durch die Masse gekämpft und es bis zu den Toiletten geschafft, heisst es: anstehen. Gerade bei den Frauen-WCs muss man locker eine halbe Stunde Wartezeit berechnen.

Arbeitsplatz zwischen Pissoir und WC: Mal was anderes. Bild: watson

Diese Probleme hat man auf einem Love Mobile nicht. Für die 200 Besucherinnen und Besucher standen zwei WCs zur Verfügung und vier Pissoirs. Anstehen musste man nie länger als fünf Minuten. Das war übrigens nicht schon immer so: Vor ein paar Jahren noch soll es nur ein WC gehabt haben.

Goodies

Die Love Mobiles sorgen auch für die Menschen vor, die nicht unbedingt alles zu Ende gedacht haben. So hatte es auf unserem Wagen gratis Sonnencreme für alle sowie Desinfektionsmittel und Ohrstöpsel, wenn der Sound mal zu laut werden sollte.

Gratis an der Street Parade: für die Love Mobile Gäste. Bild: watson

Das DJ-Feeling

Auf einem Love Mobile an der Street Parade zu sein, fühlt sich an, als würde man permanent hinter dem DJ-Pult stehen. Oder als wäre man auf einer Bühne vor hunderttausenden Menschen. Es ist definitiv ein ungewohntes Gefühl, aber auch lustig, denn die Techno-Fans fühlen mit einem mit.

Jedes Mal, wo man die Hände-in-die-Höhe wirft, wird das mit einem Grohlen der Masse verdankt.



DJ-Feeling: Auf dem Love Mobile. Bild: watson

Immer der beste Sound



Auf den Love Mobiles findet eine richtige Show statt, mit allem, was dazugehört: Bühnennebel, Konfetti, und natürlich DJs. Auf unserem Wagen legten fünf verschiedene Acts auf. Für die gab es zudem keinen VIP-Bereich, sondern sie tanzten neben ihren Sets mit allen anderen mit. Genial!

Wer in der Masse mitfeiert und sich einen fixen Platz für die Street Parade gesichert hat, der kennt es: Wenn du Pech hast, fährt das Love Mobile genau dann weiter, wenn dein Lieblingssong kommt. Wenn du aber auf dem Wagen mitfährst, dann gibt es kein entkommen vor den Beats.

Legte auf dem Love Mobile auf: DJ Lell Nahar. Bild: watson

Das ist definitiv ein Vorteil, aber mag für einige auch ein Nachteil sein. Viel Ruhe gibt es auf den Soundmachines natürlich nicht. Doch dafür gibt es auch die Ohropax.

Deine eigene Bar

Auf den Love Mobiles hast du innerhalb von drei Minuten einen neuen Drink in der Hand. Dank den eigenen Bars (wir hatten 2!) wirst du immer versorgt mit Softgetränken und Alkohol. Da das Ticket relativ teuer war, kostete ein Bier auch nur noch 3 Franken und Longdrinks 8 Franken. Softdrinks waren im Preis inklusive.

Macht superschnell einen Drink: Barpersonal auf dem Love Mobile. Bild: watson

Wie ich gehört habe, war früher auch Bier inbegriffen, aber das wurde geändert. Es ist gut möglich, dass dies auf den anderen 28 Love Mobiles anders ist.



Du siehst alles. Wirklich alles.

Auf dem Love Mobile entgeht dir fast nichts: Du siehst alle tollen Kostüme.

Street Parade 2023: Ein Techno-Fan. Bild: watson

Du siehst Menschen, die für die Aussicht Ampeln erklimmen – bis sie von den Securitys wieder heruntergeholt werden.

Immerhin hat er eine gute Aussicht: Partygänger an der Street Parade. Bild: watson

Und du siehst aus Distanz die Seite der Street Parade, bei der du nicht zu nah sein willst.

Kein Einzelfall: Laut der Stadtpolizei wurden 60 Gramm Kokain sichergestellt. Bild: watson

Laut der Stadtpolizei wurden an der Street Parade von Betäubungsmittelfahnder rund 60 Gramm Kokain sichergestellt sowie 550 Portionen Ecstasy, über 240 Portionen MDMA und über 240 Portionen Ketamin.

Deine Security

Auf die Love Mobiles kommt nur, wer ein gültiges Ticket hat. Dafür sorgen die Sicherheitsleute, die ebenfalls zuständig sind, dass die Menschen dem fahrenden Wagen nicht zu nahe kommen und sich eventuell verletzen.

Sie haben nicht die dankbarste Aufgabe, was ihnen die Party-Gäste oft zu verstehen geben. Deshalb hier ein grosses Dankeschön an alle Sicherheitspersonen und alle anderen Street Parade Helfer, welche den Event für uns sicher gemacht haben. <3

Sorgte für Sicherheit: Einer der Securitys. Bild: watson

Geschenke von der Party-Meute

Die Love Mobiles sind für das Street-Parade-Partyvolk eine Attraktion und auch die Gäste darauf. Man bekommt oft selbst gemixte Drinks in PET-Flaschen angeboten (Annahme auf eigene Gefahr) oder auch Zigaretten und Wasserpistolen.

Viele wollen einfach nur mit ihrem Drink anstossen oder ein High Five austeilen, was mich zu meinem nächsten und letzten Punkt bringt.

Anstossen mit Fremden an der Street Parade: Proscht. Bild: watson

You represent the PARTY

Wer auf einem Love Mobile ist, hat eine gewisse Verantwortung, da alle Augen an der Street Parade auf einen gerichtet sind: Man repräsentiert die Party. Einfach nur herumstehen und nicken ist ein No-Go.

Wer aber gute Stimmung verbreitet und mit der Party-Meute interagiert, hat es begriffen. Die Love Mobiles sind da, um den Puls der Street Parade zu setzen. Und dieser heisst: abgehen!

Die Techno-Fans abzuklatschen, ihnen dein gratis Wasser zu geben und mit ihnen die Songs zu feiern gehört auf einem Love Mobile einfach dazu.

Street Parade auf einem Love Mobile: definitv ein Erlebnis. Bild: keystone

Bonuspunkt: der Nachteil

Obwohl es wirklich coole Gründe für die Street Parade auf einem Love Mobile gibt, muss man dazu auch sagen: Der Preis hat es in sich. Die 29 Love Mobiles kosten zwischen 160 und 260 Franken pro Ticket, wobei bei den meisten die Getränke (ausser Softdrinks) nicht inklusive sind.

Wer die Street Parade aber aus einer anderen Perspektive erleben will, für den lohnt sich die Investition.