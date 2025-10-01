Der Kassensturz hat die besten Haargels ermittelt. watson/srf kassensturz

Kassensturz testet die besten Haargels – es gibt einen klaren Sieger

Mehr «Schweiz»

Der Kassensturz hat sich dem Thema Haargel gewidmet. 5 Probanden testeten 12 Produkte auf Faktoren wie Handhabung, Styling, Halt, Rückstände und allergene Duftstoffe.

Ein Produkt schnitt dabei mit der Note «sehr gut» am besten ab, der «Styling Gel Ultra Strong» von Nivea. Zwei weitere Gels («Ultra Glued» von Got2be und «Styling Gel Ultra starker Halt» von L'Oréal) schnitten mit «gut» ab.

Das sind die besten Haargels: 1 / 15 So haben die Haargels abgeschnitten quelle: kassensturz

6 Haargels bekamen die Note «genügend», drei Produkte gar die Note «ungenügend». Am schlechtesten schnitt der Gel «Power» von Cien mit ab, welches auch das günstigste Produkt in der Testreihe war.

Viele Produkte haben allergene Duftstoffe drin

Ebenfalls wurde untersucht, ob die Produkte allergene Duftstoffe enthielten. Enthielten die Produkte also zu viel Stoffe, die Allergiepotenzial haben, wurde vom Kassensturz eine Note abgezogen.

Und es zeigt sich: Acht von zwölf der getesteten Produkte enthielten allergene Substanzen, keinen Abzug bekamen die zwei besten Gels, der von Nivea und der von Got2be.

Die komplette Auswertung der Haargels gibt es hier. (ome)