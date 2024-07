Video: watson

Wie «authentisch» kann ein veganes Steak sein? watson macht den Selbsttest

«Oliver, hast du das neue vegane Steak von Planted probiert? Das müsst ihr probieren. Next Level. Es ist SO gut.»

So (oder ähnlich) sprach Kollega Toggweiler voller Leidenschaft jüngst an der Redaktionssitzung. Und die anwesenden Redaktorinnen und Redaktoren beschlossen postwendend: Baroni, koch' uns ein paar dieser Dinger!

«Fleischverzicht ohne auf Fleisch zu verzichten» – so will uns die Herstellerfirma Planted ihr neustes Produkt, das planted.steak (jap, kleingeschrieben und mit Punkt) schmackhaft machen. Nun, dies ist ein Werbeclaim. Und vorerst haben wir einzig Toggis Votum als unabhängige Meinung. Mehr Recherche ist angesagt!

Transparenzbox Hey imfall nein, watson ist keinster Weise von Planted gesponsert. Baroni ging in den Supermarkt und kaufte die zwei Steaks ganz normal.

Ein 140-g-planted.steak kostet bei der Coop 7.95 Franken.

Seit jeher kommen neue vegane Fleischersatzprodukte auf den Markt, die geschmacklich und optisch Fleisch möglichst nahezukommen versuchen. Bei einer Wurst ist dies – zumindest optisch – schnell einmal erreicht. Bei pflanzenbasierten Produkten, die Pouletgeschnetzeltes ähneln sollen, vielleicht auch. Bei einem Steak ist es schon schwieriger ... bis jetzt, wie uns Planted nun weismachen will.

Anno 2019 wurden wir erstmals auf Planted aufmerksam, ein innovatives Produkt, das von einem kleinen Team von Wissenschaftlern an der ETH Zürich entwickelt wurde. Damals war es noch nicht auf dem Markt erhältlich, und ich musste persönlich beim Labor vorbeischauen, um ein Testmuster entgegenzunehmen.

Seither ist viel passiert. Die Firma aus Kemptthal bietet inzwischen eine ganze Palette an Produkten an: Kebab-Fleisch, Pulled Pork, Brawurst ... – alles rein pflanzlich und alles auch beim Grossverteiler.

Optisch schon mal beeindruckend. Bild: watson

Und nun also ein Steak. «Authentische Textur, reich an Umami und doch rein pflanzlich» verspricht der Werbetext. Damit wäre die Latte schon mal hoch angesetzt. Aber Toggi ist schon mal begeistert. Testen wir, also!

