Roche erzielt Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker

ARCHIV - 06.06.2015, Th
Ist Fettleibigkeit bald ein Phänomen der Vergangenheit?Bild: DPA-Zentralbild

Roche erzielt Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker gegen starkes Übergewicht

27.01.2026, 07:5527.01.2026, 07:55

Roche hat positive Ergebnisse zu seinem Forschungskandidaten gegen starkes Übergewicht veröffentlicht. In einer Phase-II-Studie verloren Teilnehmende, die über 48 Wochen einmal wöchentlich den Wirkstoff CT-388 erhielten, im Durchschnitt mehr als 20 Prozent ihres Körpergewichts, wie aus einem Communiqué vom Montag hervorgeht.

Ein Labor, fotografiert bei der Eroeffnungsfeier des neuen Roche Forschungs- und Entwicklungszentrums (pRED-Center) in Basel, am Dienstag, 10. September 2024. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Blick in ein Roche-Forschungslabor.Bild: KEYSTONE

Ein Stillstand der Gewichtsabnahme wurde dabei nicht beobachtet. Je höher die verabreichte Dosis, desto stärker fiel der Gewichtsverlust aus. Besonders deutlich waren die Effekte bei der höchsten getesteten Dosis: Fast alle Teilnehmenden nahmen mindestens fünf Prozent ihres Körpergewichts ab, rund die Hälfte sogar mehr als 20 Prozent, ein Viertel über 30 Prozent.

Medikament gut vertragen

Zusätzlich profitierte laut Roche der Stoffwechsel: Bei knapp drei Vierteln der Studienteilnehmenden mit einer Vorstufe von Diabetes normalisierten sich die Blutzuckerwerte – deutlich mehr als in der Vergleichsgruppe ohne Wirkstoff.

Das Medikament wurde insgesamt gut vertragen. Die häufigsten Nebenwirkungen betrafen den Magen-Darm-Trakt und waren meist mild bis moderat. Nur wenige Teilnehmende brachen die Behandlung aufgrund von Nebenwirkungen ab.

Roche wertet die Ergebnisse als wichtigen Schritt in der Entwicklung neuer Therapien gegen Adipositas, eine der weltweit grössten Ursachen für chronische Erkrankungen. Auf Basis der nun publizierten Daten plant Roche nun den Start gross angelegter zulassungsrelevanter Studien der Phase III, um Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments weiter zu prüfen. (pre/sda)

