Diese Schweizerin isst im Dschungelcamp bald Känguruhoden – mit Gil Ofarim
Zu Beginn des Jahres laden die RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen Zuschauerinnen und Zuschauer in den australischen Dschungel ein. Hier darf dann beobachtet werden, wie die ehemaligen Anhängsel von einigermassen berühmten Persönlichkeiten Känguruhoden verspeisen. Gewonnen hat die Person, die als letztes schreit: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»
Hier erfährst du, wer dieses Jahr mutmasslich vor den Bildschirmen um die Wette weint. Mit dabei ist mutmasslich auch eine Schweizerin. Mutmasslich deshalb, weil die Kandidierenden erst von «Bild» publiziert und noch nicht von RTL bestätigt wurden. Jänu, hier sind sie:
Ariel
Steckbrief
- Alter: 22 Jahre
- Beruf: Influencerin
- Bekannt aus: «Love Fool» und «Prominent getrennt»
Als einzige Schweizerin geht Ariel in Australien an den Start. Sie tritt damit in die Fussstapfen von Elena Miras, welche beim Dschungelcamp 2020 den sechsten Platz belegte. Bekannt ist die 22-Jährige aus dem RTL-Datingformat «Love Fool», wo sie ihren Ex-Partner Giuliano Hediger kennenlernte. Warum sich die beiden getrennt haben, wurde schliesslich im Format «Prominent getrennt» breitgetreten.
Gil Ofarim
Steckbrief
- Alter: 43 Jahre
- Beruf: Sänger
- Bekannt aus: Landgericht Leipzig
Der 43-jährige Sänger wurde berühmt, weil er 2021 einen deutschen Hotelangestellten bezichtigte, dieser hätte ihn wegen einer Kette mit Davidstern nicht einchecken lassen. Bei der Verhandlung im Jahr 2023 gestand Ofarim schliesslich, er habe die Vorwürfe erfunden. Seit seinem falschen Antisemitismus-Vorwurf stagniert seine Karriere. Entschuldigt hat er sich bis jetzt noch nicht, die Diskussionen im Camp dürften spannend werden. Gil Ofarims Eltern kamen aus Israel und bildeten das prominente Gesangsduo Abi und Esther Ofarim.
Simone Ballack
Steckbrief
- Alter: 49 Jahre
- Beruf: Gastro, TV-Persönlichkeit
- Bekannt aus: «Let's Dance» und «Promi Big Brother»
Simone Ballack ist durch ihre Ehe mit Michael Ballack bekannt geworden. Die beiden lernten sich im Café am Markt in Kaiserslautern kennen. Simone arbeitete, Michael spielte Fussball. Sie trennten sich 2012, seither nahm Simone an verschiedenen TV-Formaten teil und eröffnete ein eigenes Restaurant in Kaiserslautern. Dieses musste sie aber mittlerweile wieder schliessen.
Samira Yavuz
Steckbrief
- Alter: 31 Jahre
- Beruf: Make-Up-Artist, TV-Persönlichkeit
- Bekannt aus: «Der Bachelor» (DE), «Take Me Out», «Bachelor in Paradise» und «Beauty & the Nerd 2020»
Die 31-jährige Münchnerin tingelte bereits durch diverse deutsche TV-Shows. Bei «Bachelor in Paradise» lernte sie schliesslich Serkan Yavuz kennen. Die beiden heirateten und haben zwei gemeinsame Kinder. Im Frühling 2025 wurde bekannt, dass Serkan eine Affäre mit Eva Benetatou (siehe unten) hatte. Die Beziehung zu Samira zerbrach, die beiden Frauen treffen nun beim Dschungelcamp aufeinander.
Eva Benetatou
Steckbrief
- Alter: 33 Jahre
- Beruf: Flugbegleiterin, TV-Persönlichkeit, Influencerin, Musikerin
- Bekannt aus: «Der Bachelor» (DE), «Promi Big Brother» und «Promis unter Palmen».
Zuerst war Eva Flugbegleiterin, danach zog es sie zum deutschen «Bachelor». Hier gab es allerdings nur den zweiten Platz. Seither taumelt auch Eva durchs deutsche Reality-TV. Sie machte im April 2025 den Seitensprung mit dem Ehemann ihrer Dschungel-Mitkandidatin Samira Yavuz öffentlich.
Hubert Fella
Steckbrief
- Alter: 57 Jahre
- Beruf: TV-Persönlichkeit
- Bekannt aus: «Ab ins Beet!», «Dschungelcamp», «Das Sommerhaus der Stars», etc.
Sein Ehemann Matthias Mangiapane ist bis jetzt weitaus bekannter und präsenter, dies ist Hubert Fellas Versuch, aus seinem Schatten herauszutreten und selbst zu glänzen.
Umut Tekin
Steckbrief
- Alter: 28 Jahre
- Beruf: TV-Persönlichkeit
- Bekannt aus: «Die Bachelorette», «Love Island», «Bachelor in Paradise», «Temptation Island», etc.
Nach «Love Island» und «Temptation Island» will Umut Tekin nun seine Insel-Erfahrung in Australien auf ein neues Level heben. Ob er sich hier wieder verliebt (wie in «Bachelor in Paradise») und dann möglicherweise fremd geht (wie in «Temptation Island»), wird sich weisen.
Hardy Krüger Jr.
Steckbrief
- Alter: 57 Jahre
- Beruf: Schauspieler, Bartender und Gastronom
- Bekannt aus: Deutschen Filmen, «Let's Dance» und «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»
Eigentlich setzt sich Hardy Krüger Jr. – Sohn des Deutschen Schauspielers, Synchronsprechers und Schriftstellers Hardy Krüger – aus der Ferne für den Dschungel ein, dafür gründete er diverse Naturschutzvereine. Nun macht er sich auf, diesen aus nächster Nähe zu erkunden.
Mirja du Mont
Steckbrief
- Alter: 49 Jahre
- Beruf: Schauspielerin und Model
- Bekannt aus: «7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug» , «Unter uns» und der Tchibo-Werbung.
Auch Madame Mirja du Mont hatte bereits diverse Auftritte in der Bewegtbild-Branche. Ihre Karriere bewegte sich allerdings von Filmrollen immer weiter in Richtung Reality-TV. Der nächste logische Schritt? Das Dschungelcamp. Hoffentlich erzählt sie dort auch pikante Details aus ihrem einstigen Eheleben mit Sky du Mont.
Patrick Romer
Steckbrief
- Alter: 29 Jahre
- Beruf: Landwirt
- Bekannt aus: «Bauer sucht Frau» (DE) und «Das Sommerhaus der Stars»
2020 erhielt RTL über 10'000 Bewerbungen für die Position an der Seite von Bauer Romer in «Bauer sucht Frau». Rekord! Leider klappte es dann nicht ganz mit seiner auserwählten Kandidatin Antonia Hemmer. Es brauchte eine weiteres Reality-TV-Format («Sommerhaus»), bis die beiden auch in der Öffentlichkeit zusammenfanden – und sich auch gleich wieder trennten. Seither tingelt dieser Bauer durch das deutsche Fernsehen, mal ist er vergeben, mal nicht.
Stephen Dürr
Steckbrief
- Alter: 51 Jahre
- Beruf: Schauspieler und Sänger
- Bekannt aus: «Unter uns», «In aller Freundschaft», «Alles was zählt», «TV total Turmspringen» und «Promi Big Brother»
Er verletzte sich beim Turmspringen, spielt im deutschen Fernsehen diverse Rollen und ersann 2025 den Song «Randale in Sandalen».
Nicole Belstler-Boettcher
Steckbrief
- Alter: 62 Jahre
- Beruf: Schauspielerin
- Bekannt aus: «Traumschiff», «Tatort» und «Promi Big Brother»
Nicole Belstler-Boettcher folgte ihrer Mutter, Grit Boettcher, in die Welt des deutschen Schauspiels. Dabei macht sie aber auch immer wieder gerne Abstecher ins Reality-TV. (leo)