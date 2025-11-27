Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren auch dieses Jahr gemeinsam aus dem australischen Dschungel. Bild: rtl

Diese Schweizerin isst im Dschungelcamp bald Känguruhoden – mit Gil Ofarim

Die Briten haben es 2002 vorgemacht, mittlerweile ist die Sendung «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» im deutschsprachigen Raum ein Trash-TV-Hit. Diese «Stars» werden auf den australischen Dschungel losgelassen.

Zu Beginn des Jahres laden die RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen Zuschauerinnen und Zuschauer in den australischen Dschungel ein. Hier darf dann beobachtet werden, wie die ehemaligen Anhängsel von einigermassen berühmten Persönlichkeiten Känguruhoden verspeisen. Gewonnen hat die Person, die als letztes schreit: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»

Hier erfährst du, wer dieses Jahr mutmasslich vor den Bildschirmen um die Wette weint. Mit dabei ist mutmasslich auch eine Schweizerin. Mutmasslich deshalb, weil die Kandidierenden erst von «Bild» publiziert und noch nicht von RTL bestätigt wurden. Jänu, hier sind sie:

Ariel

Steckbrief

Alter: 22 Jahre

22 Jahre Beruf: Influencerin

Influencerin Bekannt aus: «Love Fool» und «Prominent getrennt»

Als einzige Schweizerin geht Ariel in Australien an den Start. Sie tritt damit in die Fussstapfen von Elena Miras, welche beim Dschungelcamp 2020 den sechsten Platz belegte. Bekannt ist die 22-Jährige aus dem RTL-Datingformat «Love Fool», wo sie ihren Ex-Partner Giuliano Hediger kennenlernte. Warum sich die beiden getrennt haben, wurde schliesslich im Format «Prominent getrennt» breitgetreten.

Kennst du Ariel? Natürlich! Nein, wer ist das? Nein, und wer ist Elena Miras? Nein, und was mache ich hier eigentlich? Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 122 Personen teilgenommen

Gil Ofarim

Gil im Landgericht Leipzig. Bild: keystone

Steckbrief

Alter: 43 Jahre

43 Jahre Beruf: Sänger

Sänger Bekannt aus: Landgericht Leipzig

Der 43-jährige Sänger wurde berühmt, weil er 2021 einen deutschen Hotelangestellten bezichtigte, dieser hätte ihn wegen einer Kette mit Davidstern nicht einchecken lassen. Bei der Verhandlung im Jahr 2023 gestand Ofarim schliesslich, er habe die Vorwürfe erfunden. Seit seinem falschen Antisemitismus-Vorwurf stagniert seine Karriere. Entschuldigt hat er sich bis jetzt noch nicht, die Diskussionen im Camp dürften spannend werden. Gil Ofarims Eltern kamen aus Israel und bildeten das prominente Gesangsduo Abi und Esther Ofarim.

Simone Ballack

Bild: www.imago-images.de

Steckbrief

Alter: 49 Jahre

49 Jahre Beruf: Gastro, TV-Persönlichkeit

Gastro, TV-Persönlichkeit Bekannt aus: «Let's Dance» und «Promi Big Brother»

Simone Ballack ist durch ihre Ehe mit Michael Ballack bekannt geworden. Die beiden lernten sich im Café am Markt in Kaiserslautern kennen. Simone arbeitete, Michael spielte Fussball. Sie trennten sich 2012, seither nahm Simone an verschiedenen TV-Formaten teil und eröffnete ein eigenes Restaurant in Kaiserslautern. Dieses musste sie aber mittlerweile wieder schliessen.

Samira Yavuz

Bild: www.imago-images.de

Steckbrief

Alter: 31 Jahre

31 Jahre Beruf: Make-Up-Artist, TV-Persönlichkeit

Make-Up-Artist, TV-Persönlichkeit Bekannt aus: «Der Bachelor» (DE), «Take Me Out», «Bachelor in Paradise» und «Beauty & the Nerd 2020»

Die 31-jährige Münchnerin tingelte bereits durch diverse deutsche TV-Shows. Bei «Bachelor in Paradise» lernte sie schliesslich Serkan Yavuz kennen. Die beiden heirateten und haben zwei gemeinsame Kinder. Im Frühling 2025 wurde bekannt, dass Serkan eine Affäre mit Eva Benetatou (siehe unten) hatte. Die Beziehung zu Samira zerbrach, die beiden Frauen treffen nun beim Dschungelcamp aufeinander.

Eva Benetatou

Bild: www.imago-images.de

Steckbrief

Alter: 33 Jahre

33 Jahre Beruf: Flugbegleiterin, TV-Persönlichkeit, Influencerin, Musikerin

Flugbegleiterin, TV-Persönlichkeit, Influencerin, Musikerin Bekannt aus: «Der Bachelor» (DE), «Promi Big Brother» und «Promis unter Palmen».

Zuerst war Eva Flugbegleiterin, danach zog es sie zum deutschen «Bachelor». Hier gab es allerdings nur den zweiten Platz. Seither taumelt auch Eva durchs deutsche Reality-TV. Sie machte im April 2025 den Seitensprung mit dem Ehemann ihrer Dschungel-Mitkandidatin Samira Yavuz öffentlich.

Hubert Fella

Bild: www.imago-images.de

Steckbrief

Alter: 57 Jahre

57 Jahre Beruf: TV-Persönlichkeit

TV-Persönlichkeit Bekannt aus: «Ab ins Beet!», «Dschungelcamp», «Das Sommerhaus der Stars», etc.

Sein Ehemann Matthias Mangiapane ist bis jetzt weitaus bekannter und präsenter, dies ist Hubert Fellas Versuch, aus seinem Schatten herauszutreten und selbst zu glänzen.

Umut Tekin

Bild: www.imago-images.de

Steckbrief

Alter: 28 Jahre

28 Jahre Beruf: TV-Persönlichkeit

TV-Persönlichkeit Bekannt aus: «Die Bachelorette», «Love Island», «Bachelor in Paradise», «Temptation Island», etc.

Nach «Love Island» und «Temptation Island» will Umut Tekin nun seine Insel-Erfahrung in Australien auf ein neues Level heben. Ob er sich hier wieder verliebt (wie in «Bachelor in Paradise») und dann möglicherweise fremd geht (wie in «Temptation Island»), wird sich weisen.

Hardy Krüger Jr.

Bild: www.imago-images.de

Steckbrief

Alter: 57 Jahre

57 Jahre Beruf: Schauspieler, Bartender und Gastronom

Schauspieler, Bartender und Gastronom Bekannt aus: Deutschen Filmen, «Let's Dance» und «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»

Eigentlich setzt sich Hardy Krüger Jr. – Sohn des Deutschen Schauspielers, Synchronsprechers und Schriftstellers Hardy Krüger – aus der Ferne für den Dschungel ein, dafür gründete er diverse Naturschutzvereine. Nun macht er sich auf, diesen aus nächster Nähe zu erkunden.

Mirja du Mont

Bild: www.imago-images.de

Steckbrief

Alter: 49 Jahre

49 Jahre Beruf: Schauspielerin und Model

Schauspielerin und Model Bekannt aus: «7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug» , «Unter uns» und der Tchibo-Werbung.

Auch Madame Mirja du Mont hatte bereits diverse Auftritte in der Bewegtbild-Branche. Ihre Karriere bewegte sich allerdings von Filmrollen immer weiter in Richtung Reality-TV. Der nächste logische Schritt? Das Dschungelcamp. Hoffentlich erzählt sie dort auch pikante Details aus ihrem einstigen Eheleben mit Sky du Mont.

Patrick Romer

Bild: www.imago-images.de

Steckbrief

Alter: 29 Jahre

29 Jahre Beruf: Landwirt

Landwirt Bekannt aus: «Bauer sucht Frau» (DE) und «Das Sommerhaus der Stars»

2020 erhielt RTL über 10'000 Bewerbungen für die Position an der Seite von Bauer Romer in «Bauer sucht Frau». Rekord! Leider klappte es dann nicht ganz mit seiner auserwählten Kandidatin Antonia Hemmer. Es brauchte eine weiteres Reality-TV-Format («Sommerhaus»), bis die beiden auch in der Öffentlichkeit zusammenfanden – und sich auch gleich wieder trennten. Seither tingelt dieser Bauer durch das deutsche Fernsehen, mal ist er vergeben, mal nicht.

Stephen Dürr

Bild: www.imago-images.de

Steckbrief

Alter: 51 Jahre

51 Jahre Beruf: Schauspieler und Sänger

Schauspieler und Sänger Bekannt aus: «Unter uns», «In aller Freundschaft», «Alles was zählt», «TV total Turmspringen» und «Promi Big Brother»

Er verletzte sich beim Turmspringen, spielt im deutschen Fernsehen diverse Rollen und ersann 2025 den Song «Randale in Sandalen».

Nicole Belstler-Boettcher

Bild: www.imago-images.de

Steckbrief

Alter: 62 Jahre

62 Jahre Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Bekannt aus: «Traumschiff», «Tatort» und «Promi Big Brother»

Nicole Belstler-Boettcher folgte ihrer Mutter, Grit Boettcher, in die Welt des deutschen Schauspiels. Dabei macht sie aber auch immer wieder gerne Abstecher ins Reality-TV. (leo)