Nach Unwetter im Tessin: Armee verlängert ihre Hilfe im Maggiatal

Der Kanton will die dringenden Instandsetzungsarbeiten im oberen Maggiatal auch im August fortsetzen. Die Kräfte vor Ort werden sich den Angaben zufolge auf 86 vom Kanton als dringend angesehene Instandsetzungsgesuche konzentrieren.

Eigentlich war der Einsatz von 436 Armeeangehörigen am letzten Sonntag ausgelaufen. Sie hatten unter anderem bei Cevio einen Ersatz für die vom Unwetter zerstörte Visletto-Brücke errichtet. Im Val Lavizzara und im Val Bavona stellten sie lebenswichtige Infrastruktur wieder in Stand. Dazu gehörte unter anderem die Räumung von Zufahrtsstrassen.

Die Truppen der Armee nehmen laut dem Communiqué wohl am kommenden Montag die Arbeit wieder auf. Die Details des Einsatzes sollen im Laufe der Woche festgelegt werden.

Die Armee habe am Montag einen positiven Grundsatzentscheid für die Verlängerung der Unterstützung der Behörden im Maggiatal gefällt, gab der Kanton Tessin bekannt. Der Einsatz war bereits Mitte Monat bis Ende Juli verlängert worden.

Der Armeeeinsatz im Maggiatal nach den verheerenden Unwettern von Ende Juni wird nun doch noch einmal verlängert. Die Truppen würden nächste Woche die Arbeit in der Region wieder aufnehmen, teilten die Tessiner Behörden mit.

Soldaten der Territorialdivision der Schweizer Armee haben eine provisorische Brücke in Cevio im Maggiatal gebaut.

Soldaten der Territorialdivision der Schweizer Armee haben eine provisorische Brücke in Cevio im Maggiatal gebaut.

