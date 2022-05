Ab dem 23. Juni 2022 verkehrt die deutsche Zuglinie in Privatbesitz auch über den SBB-Bahnhof Basel . Aufgrund eines Angebotsausbaus kommt nun auch die Schweiz in Genuss günstiger Zugbilletts, beispielsweise nach Stuttgart, Berlin, Hamburg oder Frankfurt. Die Linie verkehrt jeweils zwischen Donnerstag und Montag.

30-jähriger Schweizer stirbt in den albanischen Bergen

Ein Schweizer Staatsbürger ist am Dienstag bei einem Bergunfall in Albanien im Valbona-Tal ums Leben gekommen. Die Schweizer Behörden bestätigten am Mittwoch gegenüber Keystone-SDA eine entsprechende Meldung, die von LeCanton27.ch, einem albanischsprachigen News-Portal aus der Schweiz, verbreitet wurde.