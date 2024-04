Die Anzahl an Menschen in Schweizer Städten wächst und wächst. bild: unsplash /watson

75 Prozent der Bevölkerung leben in der Stadt – und 5 weitere spannende Stadt-Fakten

Das Bundesamt für Statistik hat heute die 85. Ausgabe der Publikation «Statistik der Schweizer Städte» des Schweizerischen Städteverbands veröffentlicht. Wir haben die wichtigsten Fakten für dich zusammengefasst.



Laut dem neusten Bericht vom Bundesamt für Statistik über die Statistik der Schweizer Städte wächst die Schweizer Bevölkerung besonders in den Städten stark an. Noch vor hundert Jahren lebte rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung in Städten, heute sind es bereits drei Viertel. Und: Das Bevölkerungswachstum findet vor allem in den urbanen Zentren statt.

Hier bekommst du einen Überblick zu fünf weiteren spannenden Fakten.

Inhaltsverzeichnis Ausländeranteil Religionsangehörigkeit Sprachen Alter Politik

Ausländeranteil

Städte weisen einen höheren Anteil an Ausländern auf als ländliche Gegenden. Der Anteil an ausländischen Staatsangehörigen in den Städten liegt aktuell bei 32 Prozent und damit klar über dem nationalen Durchschnitt von 26 Prozent. In der Westschweiz ist der Ausländeranteil noch höher als in der Deutschschweiz. Die Grenzstadt Kreuzlingen weist mit 56,3 Prozent den grössten Ausländeranteil auf.