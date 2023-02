Bezahlbare Skiferien: Vergleichsmässig wenig bezahlt man im Kanton Glarus wie hier in Elm. Bild: screenshot instagram/sportbahnenelm

Bezahlbare Sportferien: 9 günstige Schweizer Skigebiete, die ins Familienbudget passen



Wer seine Winterferien auf der Skipiste verbringen will, muss tief in die Tasche greifen. watson hat darum 9 Skigebiete herausgesucht, wo eine Tageskarte unter 60 Franken kostet. Die Preisunterschiede sind erheblich.

In einigen Kantonen haben sie bereits begonnen, in anderen ist es bald so weit: die Sportferien. Die beste Zeit, um mit der ganzen Familie Ski- und Snowboardferien zu machen.

Doch der Wintersport ist ein teures Pflaster: Dieses Jahr wurden vielerorts die Preise angehoben. Bis zu 83 Franken kostet eine Tageskarte beispielsweise an den teuersten Adressen im Wallis, rund 78 im Kanton Graubünden.

Bezahlbare Optionen bleiben rar. watson hat sich deshalb erkundigt, wo man am wenigsten für eine Tageskarte bezahlt und somit die günstigsten Skiferien machen kann – Preis absteigend.



Chäserrugg

Nicht wirklich ein Geheimtipp für Wintersportler, aber verhältnissmässig günstig zum Skifahren, ist das Skigebiet Chäserrugg im Kanton St. Gallen.

Zwischen Unterwaser und Alt. St. Johann erwarten Skibegeisterte rund 50 Pisten-Kilometer. Die längste Abfahrt ist 8.5 Kilometer lang und dabei macht man einen Höhenunterschied von rund 1400 Meter.

Eine Tageskarte kostet je nach Buchungszeit zwischen 51 und 55 Franken.

Malerische Landschaft: Skigebiet Chäserrugg. Bild: Shutterstock

Braunwald

Weniger bekannt hingegen ist das kleinere Skigebiet Braunwald, welches im hintersten Glarnerland, am Ende des «Grosstals», liegt.

Das Skigebiet im autofreien Braunwald kann 30 Pisten-Kilometer verzeichnen, verteilt auf zwei Gondel- und drei Sessel-Bahnen sowie einem Skilift und zwei Kinderländer.



Eine Tageskarte kostet 54 Franken ab Linthal (inklusive Fahrt mit der Standseilbahn), ab Braunwald kostet es 50 Franken.

Elm

Wer Skifahren automatisch mit Elm verbindet, denkt wohl an Vreni Schneider. Die Ski-Legende ist im kleinen Bergdorf im hintersten Glarnerland, am Ende des «Kleintals» aufgewachsen.

Auf den 40 Pisten-Kilometer hat auch Schneider das Skifahren gelernt, weshalb ihr sogar eine eigene Piste gewidmet wurde. Wer eine Fahrstunde ab Zürich auf sich nimmt, kann von fünf Ski-Liften profitieren, mit einem Blick auf das UNESCO-Weltkulturerbe Martinsloch.

Eine Tageskarte kostet 53 Franken.

Die Sonne scheint durch den Berg: Das Martinsloch in Elm, Kanton Glarus. Bild: KEYSTONE

Stoos

«Uf um Stoos ob Schwyz, isch äs Paradiis», ein Ohrwurm, den man in der Schweiz immer wieder hört. Damit punkten will auch das Skigebiet Stoos, welches drei Sesselbahnen und drei Schlepplifte hat und damit 35 Pisten-Kilometer erschliesst.

Ein Highlight für viele wird bereits die Standseilbahn bei der Talstation sein: Sie gilt als die steilste der Welt. Auch die Aussicht vom Fronalpstock auf den Vierwaldstättersee lässt sich sehen.

Das alles gibt es ab einem Preis von 52 Franken pro Tag.

Mythen

Wer in der Zentralschweiz Zuhause ist, der ist beim Skigebiet Mhytenregion gut aufgehoben. Denn auch rund um den Schwyzer Hausberg, dem Mythen, locken rund 50 Pisten-Kilometer Skifans an.

Die Region zwischen Schwyz und Einsiedeln ist das grösste Skigebiet im Kanton – mit einem Anschluss an den Hoch-Ybrig. Mit 12 Skilifte und vier Luftseilbahnen kann das Skigebiet Mythenregion trumpfen.

Eine Tageskarte kostet 49 Franken.

Bivio

Nur eine halbe Fahrstunde vom bekannten Bündner Skigebiet Savognin entfernt, liegt Bivio. Die «Perle am Julier», sei das kleine, auf 30 Pisten-Kilometer verteilte, Skigebiet.

Rund 800 Höhenmeter kann man in Bivio die Skipisten runterbrettern. Dafür hat es drei Lifte sowie ein Kinder-Funland mitten im Dorf.

Eine Tageskarte in Bivio gibt es ab 45 Franken, bei Mehrtageskarten bezahlt man 35 Franken.

30 Pisten-Kilometer in Graubünden: Skigebiet Bivio. Bild: screenshot schneesportbivio.ch

Tschschiertschen

«Klein, aber fein», sei das Skigebiet Tschschiertschen im Kanton Graubünden, wie es auf der Website heisst. Im Herzen des Schanfigg-Tals kommen Skifans auf 32 Pisten-Kilometer auf ihre Kosten.

Vier Lifte, an einem Nordhang gelegen, sorgen für den Winterspass zwischen 1300 und 2400 Meter über Meer. Auch eine Schlittelbahn hat es in Tschiertschen.

Je nach Buchungszeit kostet eine Tageskarte 43 bis 61 Franken.

Drei-Seen-Land

Eine Region, die wohl die wenigsten Schneesportfans auf dem Radar haben, ist das Drei-Seen-Land rund um den Murten-, Bieler- und Neuenburgersee.

21 verschiedene Skilifte und Wintersportgebiete hat es in der Region. Am bekanntesten ist wohl Bugnenets - Savagnières, der Ort, an dem Ex-Skirennfahrer Didier Cuche seine erfolgreiche Karriere begann. 30 Pisten-Kilometer und ein Snowpark locken an den Nordhang des Chasserals.

Eine Tageskarte kostet 40 Franken.

Hat sich diesen Trick vermutlich im Skigebiet Bugnenets - Savagnières beigebracht: Ski-Legende Didier Cuche. Bild: KEYSTONE

Ebenfalls beliebt in der Umgebung ist das Skigebiet la Robella. 20 Pisten-Kilometer verteilt auf vier Skilifte locken Wintersportbegeisterte in den Kanton Neuenburg. Auch eine 4,5 Kilometer lange Schlittelbahn ist ein Highligh des Orts. E

ine Tageskarte kostet lediglich 29 Franken.

Airolo

Einige Pisten-Kilometer im Tessin: Skifahren in Airolo. Bild: screenshot airolo.ch

Viele Deutschschweizer hätten das vermutlich nicht erwartet, doch im Tessin kann man Skiferien machen. «Den besten Schnee der Alpen-Südseite», habe man in Airolo, wie das Skigebiet auf der Webiste frohlockt.

Insgesamt 30 Pisten-Kilometer erwarten einem in Airolo, 14 Kilometer davon seien schwierige Abfahren, 15 Kilometer mittel und 1 Kilometer leicht. Verteilt ist der Schneespass auf zwei Seilbahnen, drei Skilifte, ein Sessellift und ein Ponylift für Kinder. Wer ins Tessin fährt für seine Winterferien, kann Schneesport betreiben auf einer Höhe von 1745 Meter über Meer bis zu 2250 Meter über Meer.

Eine Tageskarte kostet auf der Website je nach Buchungszeit zwischen 36 und 46 Franken.

Bonus-Spar-Tipp

Die günstigsten Preise für eine Tageskarte gibt es im März. Wer also noch ein bisschen mit Skifahren oder Snowboarden warten kann, der profitiert von günstigeren Preisen.