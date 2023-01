Viel Sonne und Schnee – bei solchen Verhältnissen fährt sich überall gut Ski. Bild: KEYSTONE

Das beliebteste Skigebiet der Schweiz? Wir haben gesucht – und sind gescheitert

Die Aufgabe, das beliebteste Skigebiet der Schweiz zu finden, war ein Rohrkrepierer. Das Learning: Objektive Beliebtheit ist komplexer, als Sterne-Bewertungen suggerieren.

Welches ist eigentlich das beliebteste Skigebiet der Schweiz? Diese Frage diskutierten wir neulich in einer watson-Redaktionssitzung. Jede und jeder argumentierte für ihr oder sein persönliches Lieblingsgebiet und strich die jeweiligen Vorteile heraus. Ein klarer Sieger: Fehlanzeige.

Doch wofür hat man Datenjournalisten im Team? Das Unvermeidliche passiert und so werde ich mit der Aufgabe betraut, eine objektivere Antwort zu suchen. Ja, merci, gäll.

Vielleicht hilft Google Maps

Als erste Anlaufstelle dient Google Maps: Beim Online-Kartendienst wird von einem grossen Publikum schliesslich alles bewertet, was es zu bewerten gibt – natürlich auch die Schweizer Skigebiete. Mithilfe einer Online-Software sind schnell alle Locations der Kategorie «Skigebiet» bestimmt und die dazugehörigen Daten gespeichert.

Doch ein fixfertiges Skigebiet-Ranking bekommt man damit leider nicht. Denn die Schweizer Wintersport-Destinationen werden von den Google-Usern nur ganz selten als Ganzes bewertet. Teils werden einzelne Bergbahnen benotet, teils die verschiedenen Zugänge zum gleichen Skigebiet. Oft wird eine Ski-Destination auch mehrfach an verschiedenen Locations bewertet.

Hinzu kommt eine krasse Diskrepanz bei der Anzahl an Google-Bewertungen pro Location. So wurde das Skigebiet Engelberg-Titlis an der Bergstation 73 Mal und an der Talstation 10'502 Mal bewertet – zudem auch nicht stets als Ski-, sondern auch als Wandergebiet im Sommer. Ein Blick in die Google-Top-10 (nur Locations mit 50+ Bewertungen) veranschaulicht das Problem: Direktvergleiche sind so fast unmöglich.

Die Top 10 bei Google Maps:

Titlis:

4,82 von 5 Sternen (73 Bewertungen) Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG:

4,82 von 5 Sternen (67 Bewertungen)

Zermatt-Rothorn:

4,81 von 5 Sternen (99 Bewertungen) Skilifte Tschappina-Lüsch-Urmein AG Oberurmein:

4,79 von 5 Sternen (53 Bewertungen)

Beatenberg-Niederhorn:

4,78 von 5 Sternen (148 Bewertungen) Arosa Lenzerheide:

4,77 von 5 Sternen (102 Bewertungen)

Titlis Engelberg:

4,76 von 5 Sternen (10'502 Bewertungen)

Skilifte Tschappina-Lüsch-Urmein AG Obergmeind:

4,73 von 5 Sternen (155 Bewertungen)

Skiregion Adelboden-Lenk:

4,72 von 5 Sternen (54 Bewertungen)

Jungfrau Ski Region - Mürren - Schilthorn:

4,71 von 5 Sternen (267 Bewertungen)

Oder eventuell Bergfex.ch?

Die nächste Anlaufstelle ist Bergfex.ch. Die Spezialisten für Bergtourismus lassen auf ihrer Webseite 273 Schweizer Skigebiete von ihren Usern bewerten. Während die grösseren Destinationen auf mehrere 100 oder gar über 1000 Bewertungen kommen, werden die kleineren deutlich weniger häufig bewertet. Für unsere Top-10 und die Karte haben wir nur Skigebiete mit mehr als 50 Bewertungen berücksichtigt, doch auch so können ein paar wenige User das Endresultat ziemlich schnell beeinflussen.

Zwei Schlepp- und ein Kinderlift – wer nach Avers Ski fahren geht, sollte kein grosses Tamtam erwarten. bild: bergfex.ch

Dass das Skigebiet Avers – abgelegen im gleichnamigen Tal kurz vor Juf im Kanton Graubünden gelegen – mit grosser Vorsprung an der Spitze liegt, bedeutet zwar, dass das Skigebiet eine kleine, treue Fangemeinde hat, nicht aber, dass es zwingend das beliebteste der Schweiz ist.

Die Top 10 bei Bergfex:

Avers: 4,74 von 5 Sternen (92 Bewertungen) Grüsch Danusa: 4,52 von 5 Sternen (407 Bewertungen) Bivio: 4,49 von 5 Sternen (174 Bewertungen) Grächen: 4,49 von 5 Sternen (601 Bewertungen) Savognin: 4,48 von 5 Sternen (580 Bewertungen) Adelboden: 4,45 von 5 Sternen (1317 Bewertungen) Scuol Motta Naluns: 4,44 von 5 Sternen (527 Bewertungen) Tschappina-Urmein-Heinzenberg: 4,43 von 5 Sternen (68 Bewertungen) Obersaxen Mundaun: 4,41 von 5 Sternen (1488 Bewertungen) Saas-Fee: 4,38 von 5 Sternen (1036 Bewertungen)

Das haben auch die Experten von Bergfex erkannt und deshalb ein Ranking aufgrund eines anderen Kriteriums erstellt: der Anzahl Besuche auf den jeweiligen Skigebiet-Seiten auf bergfex.ch. So sehen die Top 10 dann aus:

Top-10-Seitenaufrufe bei Bergfex:

Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen Flims Laax Falera Arosa Lenzerheide Adelboden Davos Klosters Parsenn Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn Corviglia / St. Moritz Zermatt Silvretta Arena Samnaun / Ischgl Flumserberg

Auf den ersten Blick ein ordentliches Ranking. Allerdings fällt auch auf, dass es sich bei diesen Top 10 um die grössten und in der Deutschschweiz bekanntesten Skigebiete handelt. Doch sind die grössten und bekanntesten Skigebiete also automatisch auch die beliebtesten? Wohl kaum. Und so merke ich schmerzlich, dass es für Beliebtheit wohl keine wirklich objektiven Kriterien gibt.

Nächste Hoffnung: Skiresort.ch

Um der watson-Userschaft dennoch ein vorzeigbares Resultat präsentieren zu können, suche ich deshalb etwas konsterniert nach einem Experten-Ranking, das nicht die beliebtesten, sondern die besten Skigebiete der Schweizer auflistet. Auf skiresort.ch werde ich fündig: Dort werden die rund 300 Schweizer Skidestinationen anhand von den folgenden 18 Kriterien bewertet:

Grösse des Skigebiets, Pistenangebot, Lifte und Bahnen, Schneesicherheit, Pistenpräparierung (zählen alle doppelt), Anfahrt/Parkmöglichkeiten, Orientierung, Sauberkeit und Hygiene, umweltfreundlicher Skibetrieb, Freundlichkeit des Personals, Gastronomie, Après-Ski, Übernachtungsangebot, Familientauglichkeit, Anfänger, Könner und Freerider, Snowparks, Langlauf und Loipen.

Als Sieger bei diesem Test geht die Silvretta Arena Ischgl/Samnaun hervor. In den wichtigen Kategorien gibt es nur bei Anfahrt/Parkmöglichkeiten und der Freundlichkeit des Personals Abzüge. Auf Rang 2 landet Arosa/Lenzerheide, als Dritter auf dem Podest steht das Corviglia-Skigebiet von St.Moritz.

Die Top-10 bei Skiresort.ch:

Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena:

4,8 von 5 Sternen Arosa/Lenzerheide :

4,7 von 5 Sternen St.Moritz – Corviglia:

4,7 von 5 Sternen Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche – Matterhorn:

4,5 von 5 Sternen Laax/Flims/Falera:

4,5 von 5 Sternen Aletsch Arena – Riederalp/Bettmeralp/Fiesch Eggishorn:

4,4 von 5 Sternen Adelboden/Lenk – Chuenisbärgli/Silleren/Hahnenmoos/Metsch:

4,4 von 5 Sternen Andermatt/Oberalp/Sedrun:

4,4 von 5 Sternen 4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon:

4,3 von 5 Sternen Scuol – Motta Naluns:

4,3 von 5 Sternen

Trotz der breiten Bewertungspalette ist aber auch dieses Ranking nicht über alle Zweifel erhaben. Kleinere Skigebiete haben aufgrund der Kriterien-Auswahl nämlich kaum Chancen auf einen Spitzenplatz und die Freundlichkeit des Personals kann auch von der Tagesform abhängen. Und so bleibt die Suche nach dem beliebtesten oder später besten Skigebiet der Schweiz ohne klares Endresultat. Bis jetzt.

Nun kann nur noch jemand helfen

Und das bist du: