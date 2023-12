Grundsätzlich geht von ätherischen Ölen keine Gefahr aus. Ausser in den folgenden Fällen:

Denn die kantonalen Fachstellen für Chemikalien haben ätherische Öle und Raumdüfte getestet. Das Ergebnis war ernüchternd. Von 256 getesteten Produkten wurden 50 wegen gesundheitsschädigender Inhaltsstoffe aus dem Verkehr gezogen. Wir erklären dir, was du beim Kauf beachten musst.

Was gibt es Besseres, als wenn die Wohnung vor Weihnachten wunderbar nach Zimt und Vanille riecht? Nicht viel. Aber: Einige Düfte sind mit Vorsicht zu geniessen.

Der Inhaltsstoff Safrol ist giftig – aber dennoch in einigen ätherischen Ölen enthalten.

Bild: Shutterstock

