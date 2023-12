118 Gründe, keine Kinder zu haben – dieses Model hat sie aufgelistet

Und wenn sie sich zu ordentlichen Menschen entwickeln, wirst du trotzdem zusehen müssen, wie sie in einer Welt voller Chaos und Stress aufwachsen, und zwar jede Minute am Tag.

Föten können in dir drin kacken.

Körperschwellungen können mit Krampfadern einhergehen, was sehr schmerzhaft ist.

Du könntest eine Infektion an der Kaiserschnittnarbe bekommen.

In der Schwangerschaft ist man anfälliger für Hefepilzinfektionen.

Sie werden dir ALLES nehmen, was du hast: Zeit, Schlaf, Geld

Was ist, wenn sie entführt werden?

Was ist, wenn sie Opfer von Menschenhandel werden?

Du musst die Nissen aus den Haaren deines Kindes bürsten. Und dann deine eigenen Haare bürsten. Und dann alle Laken in die Kochwäsche tun.

Eine ganze Reihe Leute werden in dir drin rumstochern, um zu überprüfen, wie geweitet du bist.

Du holst dein Kind jeden Tag in der Schule ab und bringst es wieder hin.

Du musst dein Kind an den Wochenenden zum Sport fahren.

Wenn du Kinder hast und es bereust, hast du sie trotzdem am Hals.

Du wirst während der Schwangerschaft nichts machen können, was Spass macht: wohlige Massagen? Nein. Gesichtsbehandlungen? Nein. Alkohol? Vergiss es. Laser? Nein. Schönheitsprodukte? Immer heikel.

Ein Fötus kann seine Nägel in die Gebärmutter graben.

Ein Fötus kann in dir drin pinkeln.

Der Fötus kann in dir drin kacken, und wenn er davon was verschluckt, wird er in Zukunft Atemprobleme haben.