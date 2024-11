Der Bus- und Trambetrieb in Basel hat sich in der Nacht auf Sonntag wieder normalisiert. Alle Linien verkehrten wieder regulär, teilten die Basler Verkehrsbetriebe am Samstagmorgen mit.



Während am Donnerstagabend vor allem durch Autos und Äste blockierte Strassen und Leitungen der Grund waren, verhinderten am Freitag vor allem mit Schnee und Eis bedeckte Teile der Oberleitung eine rasche Wiederaufnahme des Betriebs, wie die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) weiter mitteilten.



Dank dem Einsatz diverser Personen hätten am späten Freitagabend auch die letzten Tramlinien den Betrieb wieder regulär aufnehmen können. Das Basler Busnetz konnte bereits am Freitagmorgen wieder schrittweise in Betrieb genommen werden. (sda)