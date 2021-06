Die Landbevölkerung hat das CO2-Gesetz regelrecht versenkt. GLP-Präsident Jürg Grossen stammt selbst aus Frutigen im Berner Oberland. Und hat sich vehement für ein Ja eingesetzt. «Ich verstehe nicht, warum die Landbevölkerung weiterhin 8 Milliarden Franken pro Jahr an die Ölscheichs schicken will.» Im Oberland habe man viel Wasser, die Sonne, Wind und Wasser und könne daraus einheimische, erneuerbare Energie produzieren. «Darum finde ich das wuchtige Nein in den ländlichen Gebieten schon schizophren», so Grossen.



Er übt auch Selbstkritik. Im Abstimmungskampf habe man zu wenig auf die Emotionen der Bevölkerung gezielt, obschon das Klimathema eigentlich hochemotional wäre. «Wir konnten der Bevölkerung zu wenig erklären, was das Gesetz bringt.» Der breite Allianz an Befürwortern sei es wichtig gewesen, dass man in der Kampagne sachlich und korrekt bleibe. «Es gibt mir sehr zu denken, dass die Gegner mit teils faktenfreien Argumenten die Mehrheit der Bevölkerung erreicht haben», so Grossen.