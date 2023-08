Liveticker

Der Liveticker zur Street Parade 2023

Die Schweiz tanzt wieder durch die Strassen Zürichs und wir sind live dabei. Im Liveticker erfährst du, was an der grössten Techno-Parade der Welt gerade so läuft.

Für die einen ist es das musikalische Highlight des Jahres, für andere der Grund, ein Wochenende lang die Stadt zu verlassen: die Street Parade. In unserem Ticker erfährst du, was gerade abgeht.

Am 12. August 2023 ist Zürich noch bunter als sonst. Technoliebhaber aus der Schweiz, Italien, Deutschland und anderswo auf der Welt strömen wieder zu Hunderttausenden an die 30. Ausgabe der Street Parade. Dieses Jahr findet sie unter dem Motto «I Wish» statt. (anb)