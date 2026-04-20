Das letzte Mal so schnell explodiert ist der Kopf des Bööggs im Jahr 2017. Damals hat es 9 Minuten und 56 Sekunden gedauert.
Liveticker
Der Böögg-Kopf ist nach 12 Minuten und 48 Sekunden explodiert
Das Wichtigste in Kürze
- Das Sechseläuten 2026 findet am Montagabend mit der Verbrennung des Bööggs seinen Höhepunkt und sein Ende.
- Der Zunftumzug findet um 15 Uhr statt, um 18 Uhr wird der Böögg angezündet.
- Während des ganzen Wochenendes fanden verschiedene Veranstaltungen in Zürich statt, der Gastkanton Graubünden schlug seine Zelte seit Freitagabend auf dem Lindenhof auf.
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18:22
Seit 2017 nicht mehr so schnell explodiert
18:13
Den Böögg hat's verchlöpft!
Nach 12 Minuten und 48 Sekunden ist der Kopf des Böögg explodiert. Wir können uns wohl auf einen schönen Sommer freuen.
18:11
Der erste Knall
Jetzt fängt's an zu Knallen – und der Böögg brennt, nach nur elf Minuten.
18:06
Viel Rauch zu Beginn
Der Unterteil vom Holz ist nicht gelagert worden, sondern frisch geschnitten. Daher raucht es am Anfang stark.
18:06
Flammen breiten sich nach oben aus
Dem Böögg geht es zwar noch gut, aber die Flammen auf dem Scheiterhaufen breiten sich immer weiter nach oben aus.
18:05
Es wird losgeritten
18:01
Jetzt geht's los
Das Holz unter dem Böögg wurde kurz nach 18 Uhr entzündet. Nach dem sechsten Schlag der Kirche Sankt Peter wurde der Scheiterhaufen entfacht.
18:00
Ex-Eishockeyspieler Mark Streit zu Patrick Fischer
Der Ex-Eishockeyspieler Mark Streit hat sich am Sechseläuten zur Entlassung des Ex-Hockey-Nati-Trainers Patrick Fischer geäussert:
17:55
In 5 Minuten geht's los
Noch geht es dem Böögg gut.
17:44
Der Sechseläutenplatz füllt sich langsam
In wenigen Minuten wird das Feuer unter dem Böögg entzündet.
17:40
Zürcher Zoo-Direktor Severin Dressen zu Wal Timmy
Dressen findet, das Tier in der Ostsee hätte schon längst erlöst werden müssen.
17:38
Kämbel-Zunft verzichtet auf braun bemalte Gesichter
Die Mitglieder der Zunft zum Kämbel verzichteten auf braun bemalte Gesichter. Vor zwei Jahren beschloss die Zunft, dass sich die Mitglieder frei entscheiden können. In der Vergangenheit war das «Brownfacing» obligatorisch, was von einigen als rassistisch empfunden wurde. (sda)
17:32
Weitere Impressionen
Kampf um die besten Plätze
17:22
Hälfte der Zünfte eingetroffen
Inzwischen sind die Hälfte der Zünfte am Sechseläutenplatz eingetroffen. Bald – ab 18 Uhr – muss der Böögg also dran glauben.
17:19
«Wildmännli» erschreckt Zuschauer
Ein halbnackter Mann im Tannenkostüm erschreckt am Umzug Zuschauerinnen und Zuschauer mit seinem Zweig. Es handelt sich um das Klosterser «Wildmännli», eine populäre Sagengestalt.
17:07
Roboter sorgt für Premiere
Eine Premiere gibt es dank den Bündnern am Sechseläuten zu bestaunen: Ein humanoider Roboter läuft am Umzug mit. Er macht auf den Tech-Summit in Davos im Sommer aufmerksam und kann mit den menschlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mithalten.
16:57
«Stadt Zürich ist nicht unbedingt mein Pflaster»: Martullo-Blocher im Interview
Magdalena Martullo-Blocher spricht am Sechseläuten über die Unterschiede zwischen den Kantonen Graubünden und Zürich:
16:46
«Habe den Vertrag gar nie gesehen»: Armeechef Benedikt Roos zur Pistole
Auf die Frage, warum sich die Armee für eine Pistole entschieden hat, die in Tests schlecht abgeschnitten hat, sagt Armeechef Benedikt Roos, dass er den Vertrag nie gesehen habe. Hier siehst du das ganze Interview:
16:30
Impressionen vom Umzug
Martin Candinas, Nationalrat GR
Mit etwas Glück ergattert man einen Becher Wein.
Ehemaliger Armeechef Thomas Süssli
16:08
Gastkanton Graubünden eingetroffen
Der Gastkanton Graubünden ist am Sechseläutenplatz eingetroffen. Danach folgen die Zünfte – hier findest du die Reihenfolge.
16:05
Schwingerkönig sammelt Blumen am Sechseläuten
Armon Orlik, der beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis zum Schwingerkönig gekürt wurde, läuft als Ehrengast bei der Zunft Wiedikon mit. Eine Übersicht über Sportlerinnen, Politiker und weitere Prominenz, die dieses Jahr als Ehrengäste mitlaufen, findest du hier.
15:48
Kennst du diesen Banger?
Das Musikkorps der Zunft Hottingen spielt vor dem Zunfthaus am Neumarkt einen Schlager.
15:32
Sechseläuten hinterlässt schon Spuren
Die Innenstadt wird heute nicht nur von Zünftern und Zuschauenden frequentiert, auch viele Pferde wurden nach Zürich gefahren, die später ihre Reiter um den Scheiterhaufen tragen werden. Im Niederdorf haben sie schon erste Spuren hinterlassen, die die Wirte vorab beseitigen.
15:29
Zürcher Sechseläuten startet bei gutem Wetter
Der Umzug am Zürcher Sechseläuten ist losgegangen. 3500 Zünfter marschieren oder reiten durch die Innenstadt zum Sechseläutenplatz. Das Wetter meint es gut mit dem Zürcher Frühlingsfest. (sda)
14:12
Einspielen vor dem Umzug
In knapp einer Stunde werden die Zünfte durch die Zürcher Innenstadt ziehen. Die Musikanten der Zunft zur Schneidern spielen sich vor Edis Weinstube warm. Direkt nebenan, im Haus zum Königsstuhl, befindet sich ihr Zunfthaus.
13:24
Stadt im Feierfieber
Das Sechseläuten mit der Böögg-Verbrennung und dem Umzug der Zünfte ist der Höhepunkt eines Fest-Wochenendes in Zürich. Diverse Bälle und Feste wurden von Freitag bis Sonntag gefeiert, wie hier am Freitag im Restaurant Öpfelchammer im Niederdorf.