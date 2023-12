Stabilität statt Parteispiele. Die SVP-Fraktion steht zur Konkordanz. Darüber hinaus hat sich die Fraktion für eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes ausgesprochen. 👉🏻 https://t.co/kjHy1gxU59 pic.twitter.com/IB5i3t3p7P — SVP Schweiz (@SVPch) December 12, 2023

Die SVP hat in einem Communiqué die Strategie für den morgigen Wahltag bekanntgegeben. So ruft die SVP-Fraktion die Bundesversammlung auf, die Konkordanz zu respektieren und an der Zauberformel festzuhalten – also je zwei Sitze für die SVP, SP und FDP und einen Sitz für die Mitte. Weiter empfiehlt sie die bisherigen Bundesrätinnen und Bundesräte zur Wiederwahl. Zum SP-Ticket schreibt die SVP, man werde dieses respektieren, sofern sich die SP an die Konkordanz halten wird. «Angesichts der unsicheren Weltlage, der internationalen Konflikte und der drohenden Wirtschaftskrise ist es umso wichtiger, dass die Schweiz ihre innenpolitische Stabilität nicht irgendwelchen Parteispielchen opfert», schreibt die SVP.In den vergangenen Tagen war immer wieder darüber spekuliert worden, die SVP könnte einen wilden Kandidaten der SP wählen. Die Rede war etwa von Daniel Jositsch oder Eva Herzog. Eine solche Wahl scheint nun kaum mehr möglich – ausser die SP entscheidet sich, Gerhard Andrey von den Grünen bei seinem Angriff auf einen FDP-Sitz zu unterstützen.