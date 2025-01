Mitte-Partei: Wie es nach Amherds Rücktritt aus dem Bundesrat weitergeht

So wird die Amherd-Nachfolge bestummen: Pressekonferenz der Mitte. Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Liveticker

Wie es nach Amherds Rücktritt weitergeht – die Medienkonferenz im Liveticker

Die Rücktrittsankündigung von Bundesrätin Viola Amherd kam für viele überraschend. Die Parteileitung der Mitte tritt heute um 14.30 Uhr vor die Medien, um über das weitere Vorgehen zu informieren. Wir tickern live.

Mehr «Schweiz»

Das Wichtigste in Kürze

Nach dem Rücktritt von Mitte-Bundesrätin Viola Amherd sucht die Partei eine Nachfolge

Noch hat niemand eine Kandidatur eingereicht

Am Montag dürfte die Mitte bekanntgeben, wie sie bei der Nachfolge-Suche vorgehen möchte

Erwartet wird, wie viele Kandidaturen es auf dem offiziellen Ticket der Mitte geben soll



Das Kandidatenkarussell der Mitte

Nächster Topfavorit sagt ab: Candinas will nicht Bundesrat werden – auch Z'graggen sagt ab

Der Liveticker

Schicke uns deinen Input 14:35 Bregy: «Findungskommission wird präsidiert von Gerhard Pfister und mir» Fraktionspräsident Bregy erklärt, wie die Findungskommission zusammengestellt ist: Präsidiert werde sie durch ihn selbst und Gerhard Pfister. Ebenfalls Mitglied seien Jura-Ständerat Charles Juillard, Ständerat Pirmin Bischof, der St. Galler Nationalrat Nicolò Paganini, die Aargauer Ständerätin Marianne Binder, die Freiburger Ständerätin Isabelle Chassot und die Nidwalder Nationalrätin Regina Durrer.



Alle Mitglieder dieser Kommission werden demnach auch keine Kandidatur einreichen. 14:33 «Die Fraktion wird eine gute Auswahl erbringen können.» Pfister kommt nun zur Nachfolge von Amherd. Er erklärt, die Mitte sei die stärkste Kraft im Ständerat und drittstärkste Fraktion im Nationalrat und habe berechtigten Anspruch auf mindestens einen Sitz. «Die Fraktion wird eine gute Auswahl erbringen können. Die Nomination erfolgt über Kantonalpartei. Die Frist endet am Montag in zwei Wochen, am 3. Februar.» 14:31 «Erfolgreichste VBS-Vorsteherin» Gerhard Pfister beginnt mit ein paar lobenen Bemerkungen zur abtretenden Bundesrätin: «Wir zollen ihr grossen Respekt.» Sie sei die erste Verteidigungsministerin gewesen, was dem Departement sehr gutgetan hätte. Sie sei eine der erfolgreichsten VBS-Vorsteher der letzten Jahrzehnte gewesen. 14:30 Medienkonferenz beginnt in Kürze Mitte-Fraktionspräsident Philipp Matthias Bregy und Parteipräsident Gerhard Pfister sind bereits in Stellung. 14:28 Wie umfrangreich wird das Mitte-Ticket? Mit Spannung erwartet wird die Frage, wie umfangreich das Ticket der Mitte sein soll. Mitte-Nationalrätin Yvonne Bürgin hoffte etwa im Vorfeld auf ein Dreierticket: «Ich fände es gut, ein breites Angebot zu machen, mit einem Dreierticket, zwei Männer und eine Frau.» Die Medienkonferenz beginnt um 14.30 Uhr Die Mitte informiert heute dazu, wie es nach dem überraschenden Rücktritt von Bundesrätin Viola Amherd weitergeht. Vor Ort sind Mitte-Präsident Gerhard Pfister sowie Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy.

Der Hintergrund

Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Viola Amherd im Bundesrat wird voraussichtlich am Mittwoch der zweiten Woche der Frühjahrssession vom Parlament gewählt. Das wäre der 12. März 2025. Heute, Montag, will die Mitte erste Entscheide über das Vorgehen präsentieren.

Es wird erwartet, dass sie festlegen, wie viele Kandidatinnen und Kandidaten die Partei der vereinigten Bundesversammlung zur Wahl vorschlagen will: das Mitte-Ticket. Fraktionschef Philipp Matthias Bregy ging in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» davon aus, dass «wir mindestens zwei Kandidaturen präsentieren werden».

Diese Kandidaturen sollten in den Worten von Bregy «eine gewisse Breite haben, was die politische Ausrichtung oder das Geschlecht betrifft». Es gehört zu den Gepflogenheiten, dass sich das Parlament beim Wählen ans Ticket hält. Zwingend ist es aber nicht.

Entscheidend wird auch sein, wie die Basisi reagieren wird. «An unserer Delegiertenversammlung am 22. Februar werden sich unsere nominierten Kandidierenden der Basis präsentieren können», versprach Parteipräsident Gerhard Pfister in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag.» Vor dem Wahltag müssen sich die Kandidierenden den Fragen der Fraktionen stellen. Diese Hearings finden üblicherweise in den zwei ersten Sessionswochen statt; letzte Absprachen sind allerdings bis zum Zeitpunkt der Wahl möglich.



(rbu/kma mit Material der sda)