Die Nachfolgerin oder der Nachfolger für den scheidenden Bundesrat Alain Berset wird noch nicht in der Herbstsession bestimmt. Seine Partei, die SP, will den Fahrplan für seine Nachfolge erst im September festlegen.



Feststehen soll der Zeitplan nämlich, sobald das Fraktionspräsidium neu besetzt ist, teilte die SP Schweiz am Mittwoch mit. Die neue Fraktionsleitung werde zusammen mit der Fraktion Reglemente, Zeitplan und Eckwerte festlegen, liess sich der noch amtierende Fraktionspräsident und Nationalrat Roger Nordmann zitieren.



Nordmann kündigte vor Kurzem seinen Rücktritt vom Fraktionspräsidium an. Seine Nachfolge soll am 1. September bestimmt werden. Die Fraktion hatte ihn für das Präsidium der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) nominiert. Gewählt wurde dann aber Ständerätin Isabelle Chassot (Mitte/FR). (sda)