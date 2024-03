Der Euroairport musste bereits mehrmals wegen Bombendrohungen evakuiert werden. Bild: keystone

Terminal in Basel-Mülhausen nach Bombendrohung wieder in Betrieb

Das betroffene Terminal des Euroairports Basel-Mülhausen ist am Samstagnachmittag nach einer falschen Bombendrohung wieder geöffnet worden. Das gab eine Flughafensprecherin um rund 16 Uhr auf Anfrage bekannt.

Um zirka 14 Uhr war das Terminal aus Sicherheitsgründen evakuiert worden, wie Flughafensprecherin Manuela Witzig auf Anfrage sagte.

Ein Blick auf die Internetseite des Flughafens zeigte, dass auch während der Evakuation des Terminals Flugzeuge in Basel-Mülhausen starteten und landeten. In Basel-Mülhausen kam es in den letzten Wochen immer wieder zu solchen falschen Bombendrohungen, zuletzt am (gestrigen) Freitag. (sda)