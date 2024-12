Nach Notlandung: Swiss-Crewmitglied verstorben

Nach Notlandung: Swiss-Crew-Mitglied verstorben

Eine Woche nach der Notlandung eines Swiss-Airbus im österreichischen Graz ist ein Besatzungsmitglied am Montag gestorben. Der Flug von Bukarest nach Zürich mit 74 Passagieren musste am 23. Dezember mit Triebwerksproblemen und Rauch in Cockpit und Kabine landen.

Der CEO von Swiss, Jens Fehlinger, äusserte sich am Montagabend zum Tod des Crew-Mitglieds:

«Wir sind alle zutiefst schockiert über den Tod unseres geschätzten Kollegen. Die Nachricht lässt uns tieftraurig und fassungslos zurück. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des jungen Mannes, deren Schmerz unermesslich sein muss. Ich möchte der Trauerfamilie im Namen der gesamten SWISS Belegschaft unser tief empfundenes Beileid aussprechen. Wir tun alles in unserer Kraft stehende, um ihnen in diesen äusserst schweren Stunden beizustehen.»

Auch COO Oliver Buchhofer spricht sein Mitgefühl im Namen der Swiss aus:

«Es ist ein schwarzer Tag für uns alle. Dass wir ein Mitglied unseres SWISS Teams verlieren, lässt mich tief bestürzt und sehr betroffen zurück. Wir stehen in dieser schwierigen Zeit zusammen und setzen alles daran, gemeinsam mit den zuständigen Behörden die Ursachen zu finden. Wir haben viele Fragen und wollen Antworten darauf. Unser Dank gilt auch den Verantwortlichen vor Ort, ganz besonders auch den Rettungskräften, die unsere Passagiere und unsere Besatzung in Graz so professionell unterstützt haben.»

