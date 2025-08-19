sonnig28°
Seilbahn Rigiblick: Stadt Zürich präsentiert neue Kabinen

VBZ präsentieren zwei neue Kabinen für die Seilbahn Rigiblick
Die Rigiblick-Seilbahn wurde 1901 das erste Mal in Betrieb genommen.Bild: Verkehrsbetriebe Zürich

Stadt Zürich präsentiert neue Kabinen der Seilbahn Rigiblick

19.08.2025, 15:4519.08.2025, 15:45
Die beiden neuen Kabinen der Seilbahn Rigiblick ähneln den Flexity-Trams und sind im typischen VBZ-blau-weiss gehalten. Aktuell läuft der Testbetrieb. Den offiziellen Betrieb nimmt die erneuerte Seilbahn Ende September wieder auf.

Alte Kabinen nach fast 50 Jahren ersetzt

Stadtrat Michael Baumer (FDP) und VBZ-Direktor Martin Sturzenegger präsentierten die neuen Seilbahnkabinen am Dienstagnachmittag der Öffentlichkeit, wie die VBZ mitteilten. Die 1901 in Betrieb genommene Seilbahn wurde 1978/79 letztmals erneuert.

Die bisherigen Kabinen haben ihre Lebenszeit erreicht. Deshalb werden sie ersetzt, gleichzeitig wird die Seilbahnsteuerung erneuert. Die neuen Kabinen mit Platz für bis zu 33 Personen erfüllen moderne technische Standards sowie die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes.

Die Seilbahn verkehrt von der Haltestelle Seilbahn Rigiblick aus bis zur Endstation Rigiblick und überwindet dabei Höhedifferenz von 94 Metern. Ohne Zwischenhalte dauert eine Fahrt rund zwei Minuten. (sda)

