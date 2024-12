Ein Airbus A220 der Swiss. (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Flugbegleiter nach Swiss-Notlandung weiter in kritischem Zustand

Eine Woche nach der Notlandung eines Swiss-Flugzeuges am Flughafen Graz in Österreich befindet sich ein Kabinenbesatzungsmitglied weiterhin im Spital in einem kritischen Zustand auf der Intensivstation. Dies teilte die Swiss am Montag der Nachrichtenagentur APA mit.

Ein zweites Besatzungsmitglied, das zunächst ebenfalls im Uniklinikum Graz behandelt worden war, konnte das Spital mittlerweile verlassen. Die Angehörigen der schwerverletzten Person seien vor Ort und würden betreut, teilte die Swiss weiter mit. Man stehe in engem Kontakt mit den behandelnden Ärzten.

Eine Kurzstreckenmaschine des Typs Airbus A220 war vor einer Woche am Montagabend mit 74 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Bukarest nach Zürich. Das Flugzeug musste wegen Triebwerkproblemen und Rauchbildung in Kabine und Cockpit notfallmässig in Graz landen. Am Boden wurden die Insassen über die Notrutschen evakuiert. Nach dem Vorfall begaben sich laut der Swiss fünf Crew-Mitglieder und zwölf Passagiere in ärztliche Behandlung.

Über die genaue Ursache für den Zwischenfall gab es bisher keine Angaben. Aufgrund der ersten Erkenntnisse sei ein technischer Defekt in einem der Triebwerke als Ursache wahrscheinlich, hiess es von der Swiss. Die österreichischen Behörden untersuchten den Vorfall. Die Flugzeug- und Triebwerkhersteller wurden nach Angaben des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl) informiert. Aus technischer Sicht waren unmittelbar nach dem Zwischenfall keine Massnahmen angezeigt, wie das Bazl damals mitteilte. (cma/sda/apa)