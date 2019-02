Das Kapsel-Hotel in Luzern soll bald wieder öffnen

Wenn die A-Post 285 Tage braucht – und einen Umweg über Australien macht

Ein Brief von Feusisberg nach Frick braucht 285 Tage – und macht dabei einen Umweg über Australien. Spoiler: Es gab ein Happy-End für alle Involvierten.

Es ist einer jener Briefe, die man gerne und deshalb auch schnell zurücksendet: den unterschriebenen Mietvertrag für die Ferienwohnung. Denn die Ferienzeit ist bekanntlich die schönste Zeit – und Ferienwohnungen gehen, gerade für Winterferien in den Bergen, vielerorts weg wie warme Semmeln. So frankierte Familie Müller das Couvert an Vermieter Max Herzog selbstredend mit einer A-Post-Briefmarke.

Im wirklichen Leben heisst Familie Müller anders. Aber im wirklichen Leben braucht ein A-Post-Brief …