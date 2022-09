Mehrere hundert Menschen versammeln sich in Luzern zur Pride

Die Kundgebung führt vom Theaterplatz durch die Altstadt, dann dem See entlang und schliesslich zum Löwenplatz. Dort befindet sich das Bourbaki-Panorama, in dem nach dem politischen Demonstrationszug die LGBTIQ+-Gemeinschaft feiern wird. (sda)

2005 hatte es in Luzern bereits eine Pride gegeben. Zwei Wochen, nachdem die Schweizer Stimmberechtigten an der Urne die eingetragene Partnerschaft gutgeheissen hatten, zogen damals 10'000 Personen in einem farbig-fröhlichen Korso durch die Stadt.

Mehrere hundert Personen haben sich am Samstagabend in Luzern zur Pride versammelt. An der politischen Kundgebung wollten sich diejenigen, die sich nicht der heterosexuellen Geschlechtsidentität zugehörig fühlen, sichtbar machen.

So sah es in Luzern 2005 bei der letzten Pride aus.

So sah es in Luzern 2005 bei der letzten Pride aus.

In Deutschland verzichten erste Kneipen aus Protest darauf, Spiele der kommenden Fussball-WM in Katar zu zeigen. Nicht so in der Schweiz: Zu tief steckt die Coronakrise vielen Betreibern noch in den Knochen. Trotzdem kritisieren sie die Fifa.

Wenn am 20. November die Fussball-WM in Katar beginnt, bleiben die Bildschirme in einigen Bars schwarz - zumindest in Deutschland. So boykottieren verschiedene Kölner Kneipen den Anlass im Wüstenstaat, wie der Kölner «Stadt-Anzeiger» berichtet. Unter dem Motto «Kein Katar in meiner Kneipe» hat auch ein Düsseldorfer Barbesitzer eine Bewegung ins Leben gerufen, wie der WDR berichtet.