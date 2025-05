«Prekäre Situation»: Luzern will neuen Standort für Strassenstrich suchen

Der Stadtrat sichert aber zu, sich für das Anliegen von Räumlichkeiten beim Strassenstrich einzusetzen. Er wolle mit den grossen Gemeinden der Agglomeration klären, ob es in der Stadt Luzern oder in ihrem Umland Orte und Gebäude gebe, wo das Konzept eines Gebäudes für Sexarbeiterinnen kombiniert mit einem Strassenstrich umgesetzt werden könne. (sda)

Den Sexarbeiterinnen steht im Ibach derzeit ein Container als Aufenthalts- und Rückzugsort zur Verfügung , zudem ist der Verein Lisa (Luzerner Verein für die Interessen der Sexarbeitenden) in einem Container vor Ort. Für weitere Container fehlt nach Angaben der Stadtregierung der Platz.

Wer solche Häuser betreiben könnte, ist laut der Antwort des Stadtrats ohnehin offen. Es käme dazu wohl am ehesten eine gemeinnützige Organisation in Frage.

Der Stadtrat teilt in seiner am Montag veröffentlichten Antwort die Einschätzung der Postulanten. Er sehe derzeit aber keine Möglichkeiten, im Gebiet Ibach Räumlichkeiten für ein «Laufhaus» oder ein «Wohnhaus mit Arbeitsplätzen» zur Verfügung zu stellen.

Der Luzerner Stadtrat will mit Nachbargemeinden eine bessere Lösung für den Strassenstrich suchen. Dabei geht es um einen neuen Standort für den Strassenstrich , an dem auch ein Gebäude für die Prostituierten realisiert werden könnte.

Jogger bespuckt russische Botschaft in Bern – und muss deshalb 6900 Franken Busse zahlen

Weil er auf ein Schild am Eingang zur russischen Konsularabteilung in Bern gespuckt hat, muss ein Jogger eine saftige Busse bezahlen. Der Fall ging bis in höchste Kreise der Schweiz Politik – zu Justizminister Beat Jans.

Als der Jogger, der laut dem «Blick» als Jurist bei einem bundesnahen Betrieb arbeitet, im Februar an der Konsularabteilung der russischen Botschaft in Bern vorbeijoggte, überkam ihn ein emotionaler Impuls: Er wandte sich von der Strasse ab und spuckte aus Abneigung gegenüber den Botschaftsherren kurzerhand auf das goldene Schild, das am Eingang prangt.