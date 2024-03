Luzern löscht die Lichter der Wahrzeichen für eine Stunde – als Geste für Klimaschutz

Zahlreiche Luzerner Wahrzeichen werden anlässlich der Umweltaktion Earth Hour vom Samstag für eine Stunde im Dunkeln stehen. Dies als symbolische Geste für den Klima- und Umweltschutz.

Bereits zum 11. Mal nehmen die Stadt Luzern und der Luzerner Energieversorger Energie Wasser Luzern (EWL) an der weltweit grössten Umweltaktion teil, wie es in der Mitteilung der Stadt vom Montag heisst. Das Thema Klima- und Umweltschutz sei ihnen ein grosses Anliegen.

Luzern macht auf den Klimawandel aufmerksam. (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Am 23. März von 20.30 bis 21.30 Uhr wird die Beleuchtung der Museggtürme, des Zeughauses, des Wasserturms, der Torbogen auf dem Bahnhofplatz, des Rathauses, des Luzerner Theaters, des Natur- und Historischen Museums, des Löwendenkmals, der Hof- und Jesuitenkirche sowie der Fassaden in der Altstadt abgestellt.

Anlässlich der Earth Hour lädt die Stadt am 21. März um 19.45 Uhr zudem zu einer Lumière-Führung. Während dieser stellt sie ihr Beleuchtungskonzept «Plan Lumière» vor. Dieses soll durch den Einsatz von Licht am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und in ökologisch vertretbarem Ausmass das Tagesbild auf die Nacht übertragen und die Innenstadt in ein attraktives Licht stellen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Im Vergleich zur alten Beleuchtung sollen damit 45 Prozent Energie gespart werden. (rbu/sda)