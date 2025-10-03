wechselnd bewölkt
Luzern

Unfall Luzern: Velofahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Am frühen Dienstagmorgen musste die Luzerner Polizei zu einem Unfall auf der Autobahn A2 bei Sursee ausrücken. (Symbolbild)
Der Unfall ereignete sich auf der Haldenstrasse beim Luzernerhof. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

76-jähriger Velofahrer stirbt nach Kollision mit LKW in Luzern

03.10.2025, 10:3503.10.2025, 10:35

Ein Zusammenstoss zwischen einem Velo und einem Lastwagen am Donnerstagnachmittag in der Stadt Luzern ist für den Radfahrer tödlich ausgegangen. Der 76-Jährige verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Der Lastwagenfahrer ist unverletzt geblieben, wurde jedoch zur Kontrolle ins Spital gebracht, hiess es weiter.

Die Kollision ereignete sich um etwa 16.10 Uhr. Der Velofahrer und der Lastwagenfahrer waren beide auf der Haldenstrasse beim Luzernerhof unterwegs und wollten in unterschiedliche Richtungen weiterfahren. Wie es genau zum Unfall kam, wolle die Luzerner Polizei nun klären.

Der Verkehr beim Luzernerhof war aufgrund des Unfalls für rund zweieinhalb Stunden «sehr eingeschränkt», hiess es weiter. (sda)

