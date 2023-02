Kriegsmaterial-Debakel: Französische Zeitung «Le Monde» übt scharfe Kritik an der Schweiz

Am Wochenende hat die renommierte französische Zeitung «Le Monde» in einem Leitartikel die Schweiz und ihre Neutralität kritisiert. So reagiert die Politik auf die Kritik aus Frankreich.

Antoine Menusier

Mehr «Schweiz»

«Le Monde» bringt sich in die Schweizer Debatte über die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial an die Ukraine ein – die Zeitung widmet dem Thema sogar einen Leitartikel.

Der Titel des Leitartikels lautet: Waffenlieferungen an die Ukraine: Die Schweiz kann sich nicht hinter ihrer Neutralität verschanzen. Deutlicher kann man es nicht sagen.

«Le Monde» erinnerte an die jüngsten Anträge Deutschlands, Spaniens und Dänemarks, die Schweizer Kriegsmaterial an die Ukraine reexportieren wollten. Weiter schreibt die Zeitung, dass die Schweiz sich auf das Haager Abkommens von 1907 beziehe, das ihr nicht erlaube, Material weiterzugeben.

«Berns Position, die es anderen europäischen Ländern verweigert, in der Schweiz hergestellte Ausrüstung und Munition in die Ukraine zu liefern, ist nicht länger haltbar.» Ausschnitt aus der französischen Zeitung «Le Mond»

Warum hat «Le Monde» beschlossen, der Schweiz einen Leitartikel zu widmen? In der Regel berichtet die französische Presse nur dann über die Schweiz, wenn es um Banken geht.

Doch in Zeiten des Krieges in der Ukraine steht die helvetische Neutralität in Europa unter Beschuss.

Das Plädoyer des Vorstehers des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten, Ignazio Cassis, der vom 17. bis 19. Februar an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnahm, hat die französische Zeitung offensichtlich nicht überzeugt.

Änderung des Kriegsmaterialgesetzes

Serge Enderlin, Schweizer Korrespondent von «Le Monde», der für den Leitartikel um Hilfe gebeten wurde, sagt gegenüber watson: «Ich habe einige Erläuterungen zu den Schweizer Institutionen gegeben, insbesondere zur Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats, der unteren Kammer des Parlaments. Ich habe auch auf die russischen Vermögenswerte in der Schweiz aufmerksam gemacht.»

Weiter sagt er Journalist: «Was wir derzeit beobachten, ist die Angewohnheit der Schweiz, sich bei Gewitter zu verstecken. Es ist nicht die Schweizer Neutralität, die derzeit unverständlich ist, sondern der Diskurs der Schweiz über ihre Neutralität.»

«Der Leitartikel von ‹Le Monde› ist kein Zeichen von Feindseligkeit, sondern eine Art, sich an der Debatte zu beteiligen.» Serge Enderlin

Der Leitartikel von Le Monde überrascht mich nicht, sagt der jurassische Ständerat Charles Juillard. Die deutsche Presse und deutsche Minister scheuen sich nicht, die Schweiz unter Druck zu setzen. «In Europa herrscht schlichtweg Unverständnis über die Zögerlichkeit der Schweiz in Bezug auf die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial an die Ukraine.»

«Le Centre», die Partei von Charle Juillard, schlägt eineÄnderung des Kriegsmaterialgesetzes («Lex Ukraine») vor, die sich derzeit noch im Entwurfsstadium befindet und die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen ausnahmsweise zugunsten dieses Landes und nur für den laufenden Krieg erlauben würde.

Spanien wollte zwei Fliegerabwehrkanonen an die Ukraine weitergeben, doch die Schweiz sagte Nein. Bild: VBS

Reaktion der SVP

Ganz anders reagierte der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor: «‹Le Monde› ist nur eine Stimme der internationalen Lobby.» Der Walliser Nationalrat fährt fort: Frankreich hat den amerikanischen Weg gewählt. Anstatt sich für den Frieden einzusetzen, heizt das Land durch Waffen- und Munitionslieferungen, einen Krieg an, der nur den Interessen der Vereinigten Staaten dient».

Jean-Luc Addor vertritt – genauso wie Blocher – einen strikten Kurs der Schweizer Neutralität: «Die Schweiz, die im Zentrum Europas liegt, hat ein Interesse daran, mit allen verhandeln zu können, und muss sich auf keinen Fall von einer renommierten Zeitung beeindrucken lassen, die in diesem Fall nur der amerikanischen Propaganda dient.»

Gesetzesvorlagen

Diese Woche wird die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates über verschiedene Gesetzesvorlagen abstimmen, die die Wiederausfuhr von Schweizer Militärmaterial in die Ukraine ermöglichen sollen. Drei Vorlagen stehen zur Debatte: Eine wird von der Mitte unterstützt, eine von den Sozialdemokraten, eine vom Duo Burkart-Salzmann (FDP und SVP). Die SVP lehnt die alle drei Vorlagen ab.

Sollten alle Vorlagen abschmettern, dann wird der Druck auf den Bundesrat wohl zunehmen.