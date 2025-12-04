Hochnebel
DE | FR
burger
Schweiz
Immobilien

Immobilien: Preise für Wohneigentum steigen im November weiter

Preise für Wohneigentum steigen im November weiter

04.12.2025, 08:4704.12.2025, 08:47

Im schweizweiten Durchschnitt sind die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser im November im Vergleich zum Vormonat gestiegen. In einigen Regionen nimmt allerdings das Angebot zu, wodurch sich auch der Preisdruck erhöht.

In der Zentralschweiz gibt es einen besonders hohen Preisanstieg an Einfamilienhäusern.
In der Zentralschweiz gibt es einen besonders hohen Preisanstieg an Einfamilienhäusern.bild: keystone

Konkret stiegen die Angebotspreise für Stockwerkeigentum im November um durchschnittlich 0,6 Prozent. Einfamilienhäuser verzeichneten einen Preisanstieg von 0,3 Prozent, wie einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung von ImmoScout24 und dem Immobilienberatungsunternehmen IAZI zu entnehmen ist.

Je nach Region zeigen sich aber Unterschiede. Während die Zentralschweiz einen besonders starken Preisanstieg bei Einfamilienhäusern verzeichnete (+3,9 Prozent), fielen die ausgeschriebenen Preise in der Ostschweiz laut der Auswertung aufgrund des derzeit «umfangreicheren Angebots» um 2,5 Prozent. Dies sei im aktuellen Marktumfeld ein «bemerkenswerter Rückgang».

Ebenfalls in der Ostschweiz stiegen die Preise für Eigentumswohnungen markant (+3,4 Prozent). Rückläufig zeigten sich hingegen die Preise in der Zentralschweiz (-0,4 Prozent), im Tessin (-0,3 Prozent) und in der Genferseeregion (-0,1 Prozent).

In der Ostschweiz steigen die Preise für Eigentumswohnungen stark.
In der Ostschweiz steigen die Preise für Eigentumswohnungen stark.bild: keystone

Hohe Mieten stützen Nachfrage

Die Immobilienexperten führen die anhaltend hohe Nachfrage nach Eigentum und damit die stabilen Preise auch darauf zurück, dass viele Haushalte aktuell von tieferen Wohnkosten im Eigenheim im Vergleich zur Miete profitieren können. Dieser finanzielle Vorteil werde bei modernen Gebäuden mit guter Energiebilanz dank geringerer Betriebskosten zusätzlich verstärkt.

Der ImmoScout24-Kaufindex analysiert die Preisentwicklung der zum Verkauf ausgeschriebenen Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Der Index erlaubt somit eine monatliche Überwachung der Entwicklung der Angebotspreise von Wohneigentum. (sda/awp)

Mehr zu Wohneigentum:

In so vielen Einfamilienhäusern leben maximal zwei Personen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alisha Lehmann im Wandel der Zeit
1 / 32
Alisha Lehmann im Wandel der Zeit

Die Karriere der Schweizer Fussball-Nationalspielerin und Instagram-Berühmtheit.
quelle: keystone/imago/instagram/watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump schläft, während Rubio spricht
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Erdbebendienst meldet Beben mit Stärke von 3,0 bei Schangnau BE
Bei Schangnau BE hat am Mittwochnachmittag die Erde mit einer Stärke von rund 3,0 auf der Richterskala gebebt. Dieses Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, teilte der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) mit.
Zur Story