Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Mobilität

Das ändert sich 2026 in der Schweiz im Strassenverkehr

Automotive emissions in Zurich city, Switzerland, pictured on January 23, 2013. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Auto-Abgas in der Stadt Zuerich, aufgenommen am 23. Januar 2013. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Im neuen Jahr treten verschiedene Änderungen im Strassenverkehrsrecht in Kraft.Bild: KEYSTONE

Das ändert sich 2026 im Strassenverkehr

Ab dem 1. Januar 2026 treten verschiedene Änderungen im Strassenverkehrsrecht in Kraft. Sie bringen vor allem effizientere Verfahren bei der Fahrzeugzulassung und präzisere Umweltauflagen. Eine Übersicht.
11.12.2025, 10:4011.12.2025, 10:40

Ab 1. Januar 2026:

Digitalisierung der Fahrzeugzulassung

Mit Beginn des neuen Jahres wird die Fahrzeugzulassung digitaler und effizienter. Elektronische EU-Übereinstimmungsbescheinigungen (eCoC) können neu direkt aus europäischen Datenbanken bezogen werden.

Dadurch stehen die Einzelfahrzeugdaten elektronisch im Informationssystem Verkehrszulassung (IVZ) zur Verfügung. Hersteller, Importeure, Händler, Zulieferer, Spediteure, Werkstätten und Behörden erhalten direkten Zugriff auf die relevanten Fahrzeugdaten.

Bezahlung der CO₂-Sanktion neu Voraussetzung für Zulassung

Der Vollzug des CO2-Gesetzes wird ab Anfang Jahr konsequenter an die Fahrzeugzulassung gekoppelt: Fahrzeugausweise und Kontrollschilder werden nur noch erteilt, wenn eine allfällige CO₂-Sanktion gemäss CO₂-Gesetz vollständig entrichtet ist oder das Fahrzeug einer Neuwagenflotte zugewiesen wurde.

Ab 1. Juli 2026

Neue Regeln für Arbeits- und Ruhezeiten im internationalen Strassentransport

Im internationalen Güterverkehr unterstehen Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen über 2.5 t künftig der Arbeits- und Ruhezeitverordnung (ARV 1), wenn der Führer oder die Führerin mehr als die Hälfte der Arbeitszeit mit Fahren verbringt. Für den inländischen Verkehr ändert sich nichts. Ziel ist, die Verkehrssicherheit und faire Arbeitsbedingungen im grenzüberschreitenden Transport zu fördern. (ome)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
Rang 20: Volvo EX40 (468 Verkäufe).
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zwischen der Autobahn wohnen - Dieser Mann weigerte sich wegzuziehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zoll-Deal, EU-Dossier: Auf Bundespräsident Parmelin warten anspruchsvolle Aufgaben
Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist zum zweiten Mal zum Bundespräsidenten gewählt worden. Für den 66-jährigen Waadtländer könnte das Amtsjahr eine Art Abschiedstournee werden – und seine kürzlich erlangten politischen Erfolge rund um den US-Zolldeal krönen.
Die Vereinigte Bundesversammlung wählte den SVP-Bundesrat am Mittwoch mit einem Rekordresultat von 203 Stimmen als «Primus inter Pares» (Erster unter Gleichgestellten). Parmelin leitet im nächsten Jahr die Bundesratssitzungen, schlichtet in strittigen Fragen und ist das Gesicht des Gesamtbundesrats.
Zur Story