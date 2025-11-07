Dieses schmucke Stück Strasse beim Malojapass gehört zum fast 68 Kilometer langen Strassennetz von Bregaglia GR. Bild: shutterstock

In diesen Gemeinden wurde am meisten Natur mit Strassen zugepflastert

Was gehört zu einer Gemeinde? Natur, Menschen, Häuser – und Strassen! Ohne kommt keine Ortschaft in der Schweiz aus. Doch wo gibt es besonders viele davon?

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Strassen, Geleise, Plätze: Rund ein Drittel der Siedlungsfläche in der Schweiz wird durch die Verkehrsinfrastruktur eingenommen. Insgesamt 85'151 Kilometer Strassen führen 2025 durch das Land – das Eisenbahnnetz mass bei der letzten Erhebung 2020 nur gerade 5317 Kilometer.

Damit wuchs das Schweizer Strassennetz innerhalb zweier Jahre um 283 Kilometer, meist wurden Gemeinde- und Privatstrassen ausgebaut. Von den rund 87'000 Kilometern Strassennetz sind 2259 Kilometer Nationalstrassen. Dazu kommen etwas über 17'000 Kilometer Kantonsstrassen. Den Löwenanteil machen all die kleineren Gemeinde- und Privatstrassen aus: Ihre Gesamtlänge beträgt rund 65'000 Kilometer.

Das Bundesamt für Statistik (BfS) hat dieses Strassennetz (ohne die Nationalstrassen) auf Gemeindeebene heruntergebrochen. Zeit für ein paar Spielereien.

Wer hat die Längsten?

Wenig überraschend sind im reinen Längenvergleich urbane Zentren und flächenmässig grosse Gemeinden in den vordersten Positionen vertreten. Mit grossem Abstand weist Zürich die längsten Strassen aus (861 Kilometer).

Über die wenigsten Strassenmeter verfügt das Waadtländer Kaff Dörfchen Mauraz. Durch den 64-Einwohner-Ort führt eine durchgehende Strasse, dazu kommen zwei Sackgassen. Macht total: 826 Meter Strasse.

Eine Gemeinde, drei Strassen: Mauraz VD.

Die 10 Gemeinden mit dem längsten Strassennetz:

Am unteren Ende der Liste wird es sehr übersichtlich: Neben der bereits erwähnten 826-Meter-Gemeinde Mauraz gibt es mit Linescio TI und Villars-Epeney VD zwei weitere Gemeinden, welche sich mit maximal 2 Kilometern Strasse begnügen müssen.

Alles über Schweizer Strassennamen: Das sind die speziellsten, witzigsten und häufigsten Strassennamen der Schweiz

Wo gibt's die meisten Strassenmeter pro Einwohner?

Wenn wir die Strassenlänge aber auf die Einwohner pro Gemeinde verteilen, fällt Zürich auf den viertletzten Platz zurück. Denn in der grössten Schweizer Stadt «gehören» jedem Einwohner nur gerade 2 Meter Strasse. Unterboten wird dieser Wert lediglich von Genf (1,30 Meter), Onex auf dem Genfer Stadtgebiet (1,70 Meter) und Basel (1,90 Meter) – auch dies städtische Gebiete mit vielen Einwohnern.

Über am meisten «eigene» Strassenkilometer können sich die Einwohner von Cerentino freuen. Das Dörfchen auf dem Weg nach Bosco Gurin punktet insbesondere mit der Verbindungsstrasse hinauf ins einzige deutschsprachige Dorf des Tessins.

13,33 Kilometer Strasse aufgeteilt auf 38 Einwohner, macht 350,80 Meter pro Person – so viele wie sonst nirgends in der Schweiz.

So oft gibt es deine Strasse: Das ist der häufigste Strassenname in der Schweiz – und so selten ist deine Adresse

Hier gibt's am meisten Strassenmeter pro Einwohner:

… und hier am wenigsten:

So sehen Strassen übrigens vom Nordkapp bis Kapstadt aus: 31 der unglaublichsten Strassen – oder auch «Strassen» – der Welt

Und wo ist das Netz besonders dicht?

Zum Abschluss machen wir noch den Flächen-Check: Wir setzen die Strassenlänge ins Verhältnis zur Grösse der Gemeinde:

Massagno bei Lugano schwingt dabei mit 19.65 Kilometern pro Quadratkilometer deutlich oben aus. Da die Gemeinde aber nur 0,73 Quadratkilometer misst, waren dafür lediglich 14 Kilometer Strassen nötig:

Das Gemeindegebiet von Massagno: Es dominieren Quartierstrassen.

Fast keine Strassen durch das (riesige) Gemeindegebiet wurden in Fieschertal gebaut. Kein Wunder, machen dort Gletscher wie der grosse Aletschgletscher und hohe Gipfel einen Grossteil der Fläche aus.

In diesen zehn Gemeinden ist das Strassennetz besonders dicht:

Und hier eher weniger:

Und jetzt noch ein Quiz: Quizzticle Wie viele der 54 häufigsten Strassennamen der Schweiz kennst du?

Und deine Gemeinde?

Kein Problem, hier kannst du deinen Wohnort suchen.

Dieser Artikel erschien schon in früheren Jahren. Wir haben die Daten mit den aktuellsten Angaben vom 6. November 2025 angepasst.