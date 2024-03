Ausflüge mit dem ÖV können teurer werden, weil ein Angebot eingestellt wird. Bild: www.imago-images.de

SBB und Co. verkaufen keine Ausflugs-Abos mehr – das sind deine 4 Alternativen

Ab 40 Franken pro Tag konnten Reisende mit dem Ausflugs-Abo mit dem öffentlichen Verkehr in der Schweiz unterwegs ein. Nun stellt die Branche den Verkauf ein – und verweist auf Alternativen. Doch die haben zum Teil einen Haken.

Stefan Ehrbar / ch media

Das Ausflugs-Abo sei genau das Richtige für alle, die in ihrer Freizeit oft Ausflüge mit dem ÖV unternehmen, schreiben die SBB auf ihrer Internetseite. Wer ein Halbtax besitzt, kann wahlweise 20 oder 30 Tageskarten für den öffentlichen Verkehr kaufen. Das kleinere Paket kostet 900 Franken respektive 45 Franken pro Tag, das grössere 1200 Franken und damit 40 Franken pro Tag. Das Abo ist auch für die 1. Klasse erhältlich.

Wer es kaufen will, muss sich allerdings beeilen: Am 31. März wird der Verkauf eingestellt, wie es auf der Internetseite der SBB heisst. Bis dann gekaufte Abos bleiben ein Jahr lang gültig. Begründet wird die Einstellung mit «vielfältigen neuen Angeboten». Die SBB empfehlen als Alternative das Halbtax Plus, das im Dezember 2023 lanciert wurde.

Halbtax Plus

Beim Halbtax Plus können Kundinnen und Kunden von einem Bonus profitieren: Wer 800 Franken einzahlt, kann für 1000 Franken in der SBB-App Tickets kaufen oder mit der Check-in-Funktion umherreisen. Wer 1500 Franken einzahlt, erhält ein Guthaben in der Höhe von 2000 Franken und damit faktisch einen Rabatt von 25 Prozent – zumindest, wenn das Guthaben innert eines Jahres aufgebraucht wird. Danach verfällt der Bonus nämlich.

Bei der Alliance Swisspass heisst es, mit dem Halbtax Plus existiere eine flexible Alternative zum Ausflugs-Abo, das den Reisenden mehr Flexibilität biete. Dass dieses abgeschafft wird, kommuniziere der Verband den Inhaberinnen und Inhabern eines Ausflugs-Abos direkt und weise sie auch auf die Alternative hin. In den letzten zwölf Monaten seien rund 4400 Ausflugs-Abos verkauft worden.

Mit dem Halbtax Plus fahren Kundinnen und Kunden aber nicht in jedem Fall günstiger. Besonders solche, die bisher das 30-Tage-Ausflugs-Abo kauften und dieses ausnützten, fuhren mit 40 Franken pro Tag vergleichsweise günstig. Die normale SBB-Tageskarte mit Halbtax kostet 78 Franken in der 2. Klasse. Wird ein mit dem Halbtax Plus maximal möglicher Rabatt von 25 Prozent berücksichtigt, sinkt dieser Preis auf 59 Franken.

Spartageskarte

Günstiger fährt, wer eine Spartageskarte erwischt. Diese sind mit Halbtax ab 29 Franken erhältlich, wenn sie weit im Voraus gekauft werden. Ihr Preis steigt, je kurzfristiger sie erworben werden, auf bis zu 69 Franken. Die Spartageskarten sind kontingentiert und können nur in der App oder online gekauft werden. Wenn der maximal mögliche Rabatt des Halbtax Plus angerechnet wird, kosten sie zwischen 22 und 52 Franken und sind damit auch nicht in jedem Fall günstiger als das Ausflugs-Abo.

Gemeinde-Tageskarte

Eine weitere Alternative kann die Gemeinde-Tageskarte sein, die mit Halbtax ab 39 Franken pro Tag verkauft wird und mehr kostet, je näher sie erworben wird. Die Verfügbarkeit der Gemeinde-Tageskarten wird auf einer Internetseite aufgeführt, abgeholt werden müssen diese allerdings bei der Gemeindeverwaltung des jeweiligen Ortes. Der Haken: Bei Weitem nicht alle Gemeinden beteiligen sich am Angebot.

Spezial-Tageskarten

Ein günstiges Angebot für Tagesreisen mit dem öffentlichen Verkehr stellen auch die Spezial-Tageskarten dar, die gelegentlich vom Detailhändler Coop verkauft werden. Diese sind für 49 Franken pro Tag erhältlich, und zwar auch ohne Halbtax. Derzeit läuft allerdings keine solche Aktion.