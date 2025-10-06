bedeckt10°
DE | FR
burger
Schweiz
ÖV

Postautolinie St.Gallen – Arbon: Billettautomaten verschwinden aus Bus

Billettautomaten im Postauto St.Gallen – Arbon verschwinden

06.10.2025, 11:1106.10.2025, 11:11

Postauto Schweiz hat angekündigt, die Billettautomaten aus den Fahrzeugen der vier verschiedenen Buslinien zwischen St. Gallen und Arbon zu demontieren. Nur noch 1,7 Prozent der Fahrgäste auf diesen Linien würden ihr Ticket an den Automaten im Bus lösen.

Postauto Schweiz verzichtet darauf, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangten 16 Geräte zu ersetzten, schrieb das Transportunternehmen am Montag in einer Mitteilung. Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen würden die Investitionen in neue Automaten nicht mehr decken.

Bargeld ist weiterhin möglich

Stattdessen setzte Postauto Schweiz auf digitale Ticketkanäle. Schweizweit würden derzeit deutlich mehr als 70 Prozent der Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs ihre Billette auf dem digitalen Weg kaufen.

Postauto-Fahrgäste hätten aber auch weiterhin die Möglichkeit, ihre Tickets mit Bargeld beim Fahrpersonal zu kaufen, hiess es in der Mitteilung weiter. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

SBB testen bargeldloses Zug-Bistro – das willst du wissen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Durch Sitten kurvt ein Postauto ohne Chauffeur
1 / 11
Durch Sitten kurvt ein Postauto ohne Chauffeur
Zum ersten Mal in der Schweiz kommen selbstfahrende Busse im öffentlichen Verkehr zum Einsatz.
quelle: x00265 / ruben sprich
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So sind die selbstfahrenden Postauto-Busse angekommen
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
2
Das sind die Schweizer Katzen-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde
3
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
Meistgeteilt
1
Tausende Kubaner sollen für Russland kämpfen +++ Stromausfall in Belgorod
2
St. Galler Grüne fordern Aufnahme von Kindern aus Gazastreifen
3
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
4
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
5
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
Diese defizitären Schweizer Sportanlässe profitieren 2025 von Bundesgeldern
Vor einem Jahr machte der Bundesrat den Weg frei, um neben einmaligen Grossanlässen auch jährlich wiederkehrende Sportevents in der Schweiz mit Geld durch den Bund zu unterstützen. Erstmals passiert das im aktuellen Jahr.
Geht es nach dem Willen des Bundesrats, bleibt diese Ausschüttung von maximal 5 Millionen Franken an den Schweizer Sport 2025 eine einmalige Sache. Die Abschaffung der erst 2023 beschlossenen finanziellen Hilfen für jährlich wiederkehrende Sportanlässe ist Teil des Sparpakets von Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Das Parlament debattiert in der Wintersession über die geplanten Kürzungen.
Zur Story