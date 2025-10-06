Billettautomaten im Postauto St.Gallen – Arbon verschwinden

Postauto Schweiz hat angekündigt, die Billettautomaten aus den Fahrzeugen der vier verschiedenen Buslinien zwischen St. Gallen und Arbon zu demontieren. Nur noch 1,7 Prozent der Fahrgäste auf diesen Linien würden ihr Ticket an den Automaten im Bus lösen.

Postauto Schweiz verzichtet darauf, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangten 16 Geräte zu ersetzten, schrieb das Transportunternehmen am Montag in einer Mitteilung. Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen würden die Investitionen in neue Automaten nicht mehr decken.

Bargeld ist weiterhin möglich

Stattdessen setzte Postauto Schweiz auf digitale Ticketkanäle. Schweizweit würden derzeit deutlich mehr als 70 Prozent der Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs ihre Billette auf dem digitalen Weg kaufen.

Postauto-Fahrgäste hätten aber auch weiterhin die Möglichkeit, ihre Tickets mit Bargeld beim Fahrpersonal zu kaufen, hiess es in der Mitteilung weiter. (sda)