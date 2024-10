«Richard, we love you!» – Richard Gere bringt auch mit 75 die Fans zum Kreischen

Seinen Umgang mit dem Filmbusiness bezeichnete der 75-Jährige als «entspannter als früher». Seine Frau Alejandra (41) ist da nicht ganz einer Meinung, wie sie vor den Medien sagte. Er habe sehr hart für diesen Film gearbeitet. Mitten in der Nacht habe er sie jeweils nach ihrer Meinung gefragt. (sda/lyn)

In der Menge waren auch zahlreiche Tibeterinnen und Tibeter, die Gere wegen seines langjährigen Engagements für ihr Volk schätzen. Im Gepäck hatte Gere denn auch keine romantische Komödie wie in früheren Jahren seiner Karriere, sondern die Dalai-Lama-Dokumentation «Wisdom of Paradise». Sie hatte an diesem Abend in Zürich Weltpremiere. Gere ist einer der Produzenten.

Obwohl es pünktlich zu Geres Auftritt am Bellevue anfing zu schütten, bereiteten ihm hunderte von Fans – auch viele männliche – einen herzlichen Empfang. Der «Pretty Woman»-Darsteller schüttelte Hände, schrieb Autogramme und wischte sich den Regen aus der Frisur.

«Richard, we love you!»: Auch mit 75 Jahren bringt Richard Gere die Frauen noch zum Kreischen. Der US-Schauspieler hat sich am Dienstag auf dem Grünen Teppich des Zurich Film Festivals viel Zeit für seine Fans genommen.

Richard Gere am Dienstag am Zürich Film Festival.

Richard Gere am Dienstag am Zürich Film Festival. Bild: keystone

Am Montagmorgen wurde die Valiant Bank in Sursee überfallen. Danach ist der Täter in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Überfall hat sich laut Luzerner Polizei nach 9.30 Uhr am Montagmorgen ereignet. Ein Mann hat die Filiale der Valiant Bank in Sursee maskiert betreten. Gemäss Fahndungsfoto trug er eine schwarze Sonnenbrille und einen Kapuzenpullover der Marke Nike. Am Bankschalter habe er Bargeld gefordert. Ob Geld gestohlen wurde, geht aus der Mitteilung nicht hervor.