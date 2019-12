Schweiz

Schweiz-Quiz: Entdecke die Schweiz mit diesem Geoblog-Rätsel (Teil 13)



Wie gut kennst du dich in der Schweiz aus? Diese 11 neuen Rätsel zeigen es dir

Letzte Rätsel-Runde durch die Schweiz in diesem Jahr! Wieder mit weniger Hinweisen, dafür 13 Fragen. Beweis beim Quiz, das wie immer in Zusammenarbeit mit dem Geoblog.ch entstand, dass du deine Heimat am besten kennst.

Wir empfehlen, das Quiz am Desktop oder im Browser zu spielen. In der App sind die Bilder leider noch nicht zoombar, was die Schwierigkeit eher erhöht (aber es geht natürlich auch!). Viel Spass!

Quiz 1. Wir beginnen mit einer Stadt am See. Welcher? Luzern Lugano Brienz Montreux 2. Nochmals das gleiche Spielchen: Eine Stadt am See. Welche ist es? Kreuzlingen Luzern Genf Zürich 3. Wir bleiben ein letztes Mal bei einem See. Aber hier geht es nicht um eine Stadt, sondern um die Autobahnraststätte, von welcher das Bild geschossen wurde? Grauholz Gruyère Bellinzona Heidiland 4. Dann versuchen wir es mal mit einer Brücke und einem ziemlich bekannten Kirchenturm. Wo sind wir? Aarau Fribourg Basel Bern 5. Von der Stadt in die Berge. Aber wir bleiben – der Tipp ist ziemlich offensichtlich – im gleichen Kanton wie vorhin. Und ja, die Fahne in der Mitte verrät den Ort sogar ziemlich genau. Wo sind wir? Adelboden Gstaad Grindelwald Interlaken 6. Wir wechseln noch einmal an einen See. Wo sind wir? (Und für alle, die sich bei Seen weniger auskennen: Danach geht es mit Gletschern weiter.) Spiez Zürich Wollishofen Nyon Weggis 7. Also, jetzt ab auf den Gletscher. Der Berg links dürfte bekannt sein, allerdings hier nicht in seiner bekannten Form. Wo sind wir? Galcier du Tsanfleuron bei Les Diablerets Vorab-Gletscher bei Laax Plateau Rosa bei Zermatt Diavolezza-Gletscher auf dem Weg zum Bernina 8. Man sieht nur einen Bruchteil des Gletschers, trotzdem kann man auch dank der Geiss im Vordergrund auf die Lösung kommen. Welchen Gletscher suchen wir? Morteratschgletscher Aletschgletscher Pleine-Morte-Gletscher Oberer Grindelwaldgletscher 9. Wir bleiben in den Bergen. Welchen Wintersportort sehen wir hier im Sommer? Verbier Braunwald Bergün Leysin 10. Kennt sich jemand mit Militärflugplätzen aus? Wo befindet sich dieser hier? Münster VS Dübendorf ZH Meiringen BE Stans NW 11. Und wo steht dieser riesige Sendeturm? Chasseral Bantiger Uetliberg Rigi 12. Begeben wir uns noch einmal an einen See. Wo sind wir hier mit Blick gegen Osten? Lausanne Neuenburg Locarno Brunnen 13. Zum Abschluss eine knifflige Frage mit einem kleinen Tipp: Diese Alp wurde von den Geoblog-Machern auch schon als «schönste Alp nördlich des Äquators» bezeichnet. Belalp Ischalp Esligenalp Musenalp

Mehr Bilderrätsel aus der Schweiz? Seit 2008 erscheinen auf dem geoblog.ch regelmässig Rätsel zu bekannten und weniger bekannten Orten in der Schweiz. Mittlerweile sind so bereits über 1000 Rätsel zusammengekommen.



Mitmachen kann jeder: Manchmal gilt es, eine Aussicht auf einem Foto zu erkennen. Manchmal sucht man sich die Hinweise zum gesuchten Ort auf einem Kartenausschnitt zusammen. Und manchmal verzweifelt man, weil einem der richtige Einfall schlicht nicht kommen will.



In diesem Rätsel sind neben dem geoblog.ch auch Bilder von idnu.ch verwendet worden.



Lust auf noch mehr Schweiz-Rätsel? Hier geht's lang:

