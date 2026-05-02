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Leuchten am Schweizer Nachhimmel: Das steckt dahinter

Video: watson/nina bürge

Mysteriöses Leuchten am Nachthimmel sorgt für Rätsel

Ein kurzes Aufleuchten am Himmel hat die Menschen in der Schweiz am Freitagabend irritiert. Es ist gut möglich, dass einmal mehr Elon Musk dahinter steckt.
02.05.2026, 10:2402.05.2026, 10:46

Es war etwa 22 Uhr am Freitagabend: Wer den Blick in den Himmel richtete, sah plötzlich ein Leuchten, das kurz darauf wieder verschwand. Im Netz rätseln User, was es damit auf sich hat. Auf Reddit postete beispielsweise jemand ein Video davon aus der Region Solothurn.

Video: watson/nina bürge

Auch auf Webcams ist um 22 Uhr ein seltsames weisses Licht zu sehen.

Webcam Jungfrau 1.5.26 Starlink Satellit
Das Bild der Webcam auf dem Jungfraujoch am 1. Mai 2026 um 22 Uhr.Bild: Webcam Jungfraujoch

Was aussieht wie ein Ufo, dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit die Rakete SpaceX Falcon 9 gewesen sein, berichtet Skyguide-Sprecher Vladi Barrosa gegenüber 20 Minuten. Diese ist nämlich am Freitagabend mit 29 Satelliten von Florida aus in den Orbit gestartet.

Da auch das Wetter optimal war, konnte man das Spektakel entsprechend gut sehen.

Im August 2024 sorgte Starlink bereits für ein leuchtendes Spektakel am Himmel. Damals verglühte ein Satellit, als er in die Atmosphäre eintrat. (vro)

Aufnahmen vom August 2024:

Video: watson/user-input
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