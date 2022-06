Ein Opfer berichtet: So waren die letzten zwei Wochen in seiner Dachwohnung

Das sind die Schweizer Wetterrekorde auf einen Blick

Diese Woche beschert uns so richtig hohe Temperaturen. Bis die nationalen Rekorde gebrochen werden, dürfte es aber noch etwas dauern. Das ist die aktuelle Übersicht der Bestmarken.

Die 30-Grad-Marke dürfte diese Woche an verschiedenen Orten der Schweiz geknackt werden. Der aktuelle Temperaturrekord stammt aus dem Hitzesommer 2003. Am 11. August 2003 zeigt das Thermometer in Grono (GR) 41,5 Grad Celsius an.