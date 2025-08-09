sonnig28°
DE | FR
burger
Schweiz
Reisen

Elf Kilometer Stau vor dem Gotthard-Südportal im Tessin

Gotthard Stau
Bei Airolo staut sich der Verkehr.screenshot: gotthard-traffic.ch

Elf Kilometer Stau vor dem Gotthard-Südportal im Tessin – grosser Zeitverlust

09.08.2025, 13:1509.08.2025, 13:15
Mehr «Schweiz»

Vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels hat der Stau am Samstagmittag eine Länge von elf Kilometern erreicht. Für Reisende in Richtung Norden ergab das einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 49 Minuten.

Das schrieb der Touring-Club der Schweiz (TCS) am Samstagmittag auf seiner Internetseite. Den Autofahrerinnen und Autofahrern wurde empfohlen, in Richtung Zürich auf die Autobahn A 13 auszuweichen, also die San-Bernardino-Route über Graubünden zu nehmen. Die Autobahneinfahrt in Richtung Gotthard wurde bei Airolo TI gesperrt.

Zu Fahrzeugkolonnen kam es auch vor dem Gotthard-Nordportal. Auf diesem Teilstück der Autobahn A2 im Kanton Uri staute sich der Verkehr am Samstagmittag auf drei Kilometern Länge. Das bedeutete einen Zeitverlust von bis zu 30 Minuten.

Der TCS rechnete in seinen Verkehrsprognosen für diesem Sommer mit sehr starkem Rückreiseverkehr an den August-Wochenenden. Noch bis zum 23./24. August dürfte es demzufolge bei Airolo an Samstagen und Sonntagen zu langen Staus kommen. (sda)

Mehr zum Gotthard:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Von Osterstau keine Spur: Als es am Gotthard noch gemütlich zu und her ging
1 / 35
Von Osterstau keine Spur: Als es am Gotthard noch gemütlich zu und her ging
1962, Rekordverkehr am Gotthard. Kaum zu glauben, aber wahr: Bis ins Jahr 1980 gab es noch keinen Strassentunnel durch den Gotthard. Es gab nur einen Weg – über den Pass.(Bild: Comet Photo AG)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
US-Regierung will Verwirrung um Zölle auf Goldbarren beenden
3
34 krass sexistische Werbungen, die tatsächlich mal gedruckt wurden
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Meistkommentiert
1
Französischer Stürmer für Servette +++ Ugrinic und Chaiwa verlassen YB
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
US-Zölle: Wie die Schweiz zurückschlagen könnte
4
Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛
5
«Ein Land hat sich verrechnet»: Das sagt die Welt zu den Schweizer Strafzöllen
Meistgeteilt
1
Selenskyj erteilt Trumps Plänen eine Abfuhr ++ Gipfeltreffen am Freitag
2
Auch wegen F-35-Jets: Viola Amherd holte sich bei Anwälten für 2,5 Millionen Franken Hilfe
3
Klare Sicht in den Himmel: Die Perseiden erhellen den Nachthimmel
4
Demokraten in US-Bundesstaat Texas lassen Frist verstreichen
5
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
«Massive Zusatzkosten»: Pilatus liefert USA ab sofort keine Flugzeuge mehr
Der Nidwaldner Flugzeughersteller reagiert auf die US-Zölle. Nach Jahren des Wachstums könnte Kurzarbeit nötig werden. Derweil wird der Ausbau der US-Fertigung beschleunigt.
Es gibt kaum ein anderes Schweizer Industrie-Unternehmen, das in den letzten Jahren hierzulande so stark gewachsen ist wie Pilatus. Der Nidwaldner Flugzeughersteller hat an seinem Hauptsitz in Stans Jahr für Jahr Hunderte neue Jobs geschaffen. Allein in den letzten zehn Jahren betrugen die Investitionskosten in Nidwalden eine Milliarde Franken. Doch nun gerät diese Erfolgsgeschichte ins Wanken. Grund: die US-Zölle.
Zur Story