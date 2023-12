Studentin überfährt SVP-Imark in der Klima-«Arena» mit seinem eigenen Traktor

«Jetzt sind an einem Punkt, an dem wir entscheiden müssen: investieren wir in einen Traktor oder setzen wir auf das Pferd?»

Der Markt richte «das mit dem Klimawandel» schon selbst, meint Imark. Privatpersonen und Firmen würden aus Eigeninitiative in erneuerbare Energien investieren. So wie er es selbst getan habe: Bei sich Zuhause habe er Solarpanels installieren lassen (worauf er in der Sendung gerne mehrfach hinweist).

Klimakonferenz in Dubai: Was du über die COP28 wissen musst

Eigentlich sollte es um die Klimakonferenz in Dubai gehen. Schnell dreht sich in dieser SRF-«Arena» aber alles um Verbote und AKWs – wegen Christian Imark (SVP). Er musste sich anhören, wie «von oben herab» er rede, nur um anschliessend einen verbalen Schlag von einer Studentin einzukassieren.

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Putin ordnet erneute Vergrösserung der Armee an + Selenskyj kündigt Einberufungsreform an

Ab heute ist die Vignette 2024 gültig – das musst du zur neuen E-Variante wissen

Wer in der Schweiz die Autobahn oder Autostrassen benutzen will, braucht eine Vignette. Anders als bisher kann man diese nun auch online in Form einer E-Vignette kaufen. Ab heute gilt die Vignette 2024 – hier erfährst du alles, was du dazu wissen musst: