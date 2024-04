Nawalnys Witwe spricht an der Universität St.Gallen

Mehr «Schweiz»

Julia Nawalnaja ist als Rednerin am St.Galler Symposium angekündigt. Die Witwe des im Februar in einem Gefangenenlager in Sibirien zu Tode gekommenen russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny tritt am 3. Mai in der Aula der Universität St.Gallen auf.

Nawalnaja spreche am 53. St.Galler Symposium über ihren Einsatz für eine offene Gesellschaft, berichtete des «St.Galler Tagblatt» am Montag auf seiner Website. Dabei gehe es um das Thema «Freiheit als höchstes und dennoch knappes Gut in der heutigen Zeit». Nach ihrer Rede werde sie vom Fernsehmoderator und Journalisten Ali Aslan interviewt.

Julia Nawalnaja. (Archivbild) Bild: keystone

Die 47-jährige Witwe von Alexej Nawalny hatte nach dessen Tod angekündigt, den Kampf gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Arbeit ihres Mannes fortzuführen. Die zweifache Mutter warf dem Kreml-Chef vor, nicht nur ihren Mann getötet zu haben, sondern auch zu versuchen, Russland die Hoffnung auf Freiheit und Gerechtigkeit zu nehmen.

Das englischsprachige St.Galler Symposium findet jährlich statt und wird vom International Students Committee (ISC) organisiert, einem studentischen Verein der Universität St.Gallen. Es bringt nach eigenen Angaben seit 1970 führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen, «um das gegenseitige Verständnis und das gemeinsame Handeln in Bezug auf unsere dringendsten Herausforderungen und Chancen zu fördern.» (rbu/sda)