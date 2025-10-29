freundlich12°
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

SBB testet anfangs November Feueralarm im Bahnhof Bern

Passagiere informieren sich auf den Anzeigetafeln im Bahnhof Bern ueber Zugausfaelle und Verspaetungen am Freitag, 2. Oktober 2020. Im Raum Bern ist der Zugverkehr seit Freitagmorgen stark gestoert. Z ...
In der Nacht vom 2. auf den 3. November testen die SBB im Bahnhof Bern ihre Brandschutzeinrichtungen.Bild: keystone

SBB testet Feueralarm im Bahnhof Bern

29.10.2025, 13:5729.10.2025, 13:57

In der Nacht vom 2. auf den 3. November testen die SBB im Bahnhof Bern ihre Brandschutzeinrichtungen. Dazu gehört auch eine Probe der Feueralarmsirenen, wie die SBB am Mittwoch mitteilte.

Der Alarm ertönt zwei bis dreimal je 15 Minuten und zwar im Zeitfenster zwischen 22:00 und 05:00 Uhr. Der Alarm ist inner- und ausserhalb des Bahnhofs zu hören. Schutz- oder Verhaltensmassnahmen müssten keine ergriffen werten, heisst es im Communiqué.

Der Test muss in der Nacht durchgeführt werden, da beispielsweise Brandschutztüren geschlossen und die Liftnutzung eingeschränkt werden müssen. (sda)

Mehr zur SBB:

Verbund-Abo-Fahrgäste zahlen oftmals Aufpreis – und die SBB kennen das Problem
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
4
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
5
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
Meistkommentiert
1
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
2
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
3
27.000 Haushalte in der Ukraine ohne Strom +++ Erneuter Abschuss von Drohnen in Russland
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Social-Media-User riefen nach Aromat-Chips – jetzt liefert Zweifel die Antwort
Meistgeteilt
1
Israel verbietet IKRK Häftlings-Besuche +++ Gestellte Leichenbergung verurteilt
2
Südkorea verleiht Trump höchsten Verdienstorden ++ Trump äussert sich zu 3. Amtszeit
3
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
4
NBA-Schweizer George stark, Wizards verlieren trotzdem +++ Golubic im Viertelfinal
5
Gross bleibt dem HCD erhalten ++ Taibel wird in der nächsten Saison ein Drache
Du kannst den Nachwuchs im Barryland jetzt via Webcam beobachten
Elf Bernhardiner-Welpen können seit Kurzem beim Barryland in Martigny VS via Webcam beobachtet werde. Sie kamen vor rund zehn Tagen zur Welt.
Zur Story