Ein Zug im Bahnhof von Lausanne, 15. Oktober 2012. Bild: KEYSTONE

Fahrplanwechsel 2024: Diese Züge fahren neu – und diese Strecken werden gesperrt

Die SBB bauen das Angebot an internationalen Zügen und in Ferienregionen wie Graubünden und ins Wallis aus. Anderswo fahren weniger Züge – und wegen Baustellen brauchen viele Pendler Nerven, etwa zwischen Basel und Olten und in der Zentralschweiz.

Stefan Ehrbar / ch media

Am Sonntag, 10. Dezember, feiern die Bähnler wieder ihren eigenen Silvester: Dann ist der jährliche Fahrplanwechsel. Die SBB bauen ihr Angebot etwa auf Zügen ins Ausland oder in Ferienregionen aus. Auf viel befahrenen Strecken brauchen ÖV-Passagiere nächstes Jahr aber starke Nerven, wie die Bahn am Montag mitteilt. Eine Übersicht:

Nationaler Fernverkehr

Seit knapp einem Jahr verkehren am Samstag und Sonntag zwei Züge des IC1, der eigentlich von Genf via Bern und Zürich nach St.Gallen fährt, von Zürich stattdessen weiter nach Chur und umgekehrt. Damit werden Direktverbindungen aus der Westschweiz und von Bern nach Graubünden geschaffen. Weil diese Züge beliebt sind, wird das Angebot nun ausgebaut. Ab 10. Dezember gibt es am Wochenende vier Züge von Genf via Bern nach Chur und umgekehrt.

Freizeitreisende können sich auch auf neue Direktverbindungen ins Wallis freuen: Von Weihnachten bis Ostern, an Auffahrt, Pfingsten und von Juni bis Oktober fährt neu jeweils samstags ein schneller Direktzug von Zürich (ab 7.38 Uhr) nach Brig (an 9.38 Uhr), der auch in Frutigen hält und so das Berner Oberland erschliesst. In der Gegenrichtung fährt der Zug sonntags (Brig ab 16.18 Uhr, Zürich HB an 18.32 Uhr).

Besonders an Langläuferinnen und Langläufer richten sich zwei neue Direktzüge, die vom 13. Januar bis 3. März an den Wochenenden morgens von Zürich HB (Abfahrt um 8.27 Uhr und 9.40 Uhr) nach Einsiedeln fahren (Ankunft um 9.19 Uhr und 10.24 Uhr). In der Gegenrichtung fahren die Züge ab Einsiedeln ab 15.32 Uhr und 16.38 Uhr.

Von Dienstag bis Sonntag fährt der IC6 früher - nämlich bereits um 5.16 Uhr ab Brig nach Bern (an 6.24 Uhr) und Basel (an 7.32). Abends verkehrt der Zug in Gegenrichtung später – nämlich um 22.28 Uhr ab Basel SBB und 23.37 Uhr ab Bern nach Brig (an 00.41 Uhr). Am Sonntag und Montag fahren diese Züge nicht.

Der IC3 zwischen Zürich und Chur fährt neu am Wochenende das ganze Jahr durch im Halbstundentakt.

Bahnhof Bern, 2021. Bild: keystone

In den Wochenendnächten fährt neu ein neuer Express-Zug von Olten (ab 00.40 Uhr) nach Biel (an 1.26 Uhr) mit Halt in Oensingen, Solothurn und Grenchen Süd.

Das Angebot am Gotthard ist weiterhin eingeschränkt, weil nach der Entgleisung eines Güterzugs am 10. August eine der beiden Röhren des Gotthard-Basistunnels weiterhin gesperrt ist. Mehr Informationen gibt es auf einer Übersichtsseite.

Auf dem Regio-Express zwischen Olten und Luzern werden öfter Doppelstockzüge fahren, die mehr Sitzplätze bieten.

Züge ins Ausland

Zwischen Zürich und München fahren neu ganzjährig täglich sieben Züge pro Richtung. Damit wird ein Zweistundentakt angeboten.

Bereits seit letzter Woche fahren wieder 13 direkte IC-Züge pro Tag und Richtung zwischen Zürich und Stuttgart. Allerdings werden die Züge vom 7. Januar bis 29. Februar und vom 3. August bis 6. September 2024 wegen Bauarbeiten nicht durchgehend verkehren können, ein Ersatzkonzept wird noch erarbeitet.

Wegen Bauarbeiten fährt ab 13. August von Montag bis Freitag ein TGV weniger pro Tag von Zürich nach Paris und zurück.

Bild: KEYSTONE

Zwischen 1. bis 22. Januar und 15. Juli bis 14. Dezember fallen die Eurocity-Züge von Zürich HB und Interlaken Ost nach Hamburg ab Basel SBB aus. Die ICE-Züge ab der Schweiz nach Deutschland erhalten teilweise andere Endziele (zum Beispiel Berlin statt Hamburg).

Vom 9. bis 30. August 2024 ist die Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden gesperrt. Reisende über Baden-Baden hinaus nach Deutschland müssen dort dann auf den Bahnersatzbus umsteigen. Die Nachtzüge von Zürich nach Berlin und Hamburg fahren dann via Schaffhausen und halten nicht in Basel SBB. Der Nachtzug nach Amsterdam fährt in dieser Zeit dreieinhalb Stunden früher ab und verkehrt nur ab Basel SBB. Der Euronight-Zug nach Prag via Leipzig fällt aus.

Das Angebot zwischen Basel, Bern und Mailand wird von vier auf drei Züge pro Richtung und Tag reduziert, wie CH Media berichtete. Zwischen dem 9. Juni und 8. September 2024 fallen die Eurocity-Züge zwischen Domodossola und Milano wegen Bauarbeiten ganz aus, es verkehren Ersatzbusse. Die Strecke Brig-Domodossola ist zwischen 9. und 30. August 2024 ebenfalls zum Teil gesperrt. Es kommen Ersatzbusse zum Einsatz.

Luzern hat vorerst keine Direktzüge mehr ins Ausland.

Vom 10. August bis 9. September 2024 ist die Strecke zwischen Buchs und Feldkirch gesperrt, ein Ersatzkonzept wird noch erarbeitet.

Aargau, Solothurn und Zürich

Zwischen Dietikon und Aarau verkehrt die S11 neu durchgehend im Halbstundentakt.

Dulliken SO wird mit der S23 neu auch an Werktagen im Halbstundentakt bedient. So ergeben sich mehr Direktverbindungen nach Langenthal und Baden.

Wegen der Sanierung des Wipkingerviadukts in Zürich fällt die S24 zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen aus. Einzelne Züge der S20 fallen zwischen Zürich Tiefenbrunnen und Zürich Hardbrücke aus. Die übrigen Züge der S20 halten nicht in Zürich Hardbrücke.

Zwischen Olten und Zürich kommt es an mehreren Wochenenden und teilweise bei den letzten Verbindungen abends zu Änderungen.

Basel

Wegen Bauarbeiten wird die Strecke zwischen Grellingen und Duggingen zwischen 19. Januar und 8. April 2024 an zehn Wochenenden gesperrt.

Weil der Hauenstein-Basistunnel saniert wird, gilt zwischen Basel und Olten während dem ganzen Jahr 2024 ab 22 Uhr ein angepasster Fahrplan. Die Strecke Tecknau-Olten wird an vier Wochenenden komplett und während fünf Wochen im Sommer zum Teil gesperrt. Mehr Informationen gibt es auf einer Internetseite der SBB.

Zentralschweiz

Weil die SBB den Wipkingerviadukt in Zürich sanieren, entfallen die Direktverbindungen von Luzern und Zug an den Flughafen Zürich. Reisende müssen in Zürich HB umsteigen. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite der SBB zum Projekt.

Ostschweiz

Im Rheintal werden die Züge nachts weiterhin und noch bis am 25. Oktober 2024 ab 21.50 Uhr durch Busse ersetzt. Der IR13 kann dann in Sargans keinen Anschluss auf den IC3 herstellen. Die Nachtzüge NJ465 und 467 ab Zürich nach Wien respektive Graz verkehren eine Stunde früher und halten nicht in Sargans.

Einige IC5 von Lausanne via Zürich HB nach St.Gallen verkehren wegen der Sanierung des Wipkingerviadukts ab Zürich nicht mehr weiter nach St.Gallen, wie die SBB schreiben.

Wallis, Tessin und Romandie

Von Dienstag bis Sonntag wird ein neuer Frühzug von Martigny (ab 4.07 Uhr) nach Brig (an 5.13 Uhr) eingeführt. In Visp besteht Anschluss auf den Intercity nach Bern. Abends wird in der Nacht von Montag auf Dienstag bis zur Nacht von Samstag auf Sonntag ein Zug von Brig (ab 00.27 Uhr) bis Martigny (an 1.38 Uhr) fahren.

Im Tessin geht die neue Haltestelle Minusio in Betrieb, die von der S20 und dem RE80 bedient wird. (aargauerzeitung.ch)