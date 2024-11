Vincent Ducrot, CEO SBB (rechts), und Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident Stadler, sitzen in einem der neuen Flirt Evo Züge. Bild: keystone

Neue Regionalverkehrszüge für die SBB ab 2026 – so sehen sie aus

Die Transportunternehmen SBB, Thurbo und RegionAlps haben am Donnerstag in Weinfelden die künftigen Flirt Evo Züge des Regionalverkehrs vorgestellt. Die Investitionen beim Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail betragen 2 Milliarden Franken.

Farbenfroh: Ein Blick in einen Flirt Evo Zug der Thurbo. Bild: keystone

Für alle drei Bahnunternehmen ist nun je ein erster Zug fertiggestellt, schrieben die Transportunternehmen am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung. Die neuen einstöckigen Triebzüge werden ab 2026 fahrplanmässig eingesetzt und ersetzen bis 2035 schrittweise ältere Zugtypen des Regionalverkehrs. Sie seien für den Einsatz in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Frankreich zugelassen.

SBB, Thurbo und RegionAlps hätten insgesamt 286 Züge bestellt, hiess es in der Mitteilung weiter. Es bestünde ausserdem die Option auf 224 weitere Fahrzeuge für den Ausbau von Bahnverbindungen. Von den Optionen seien bereits 10 Fahrzeuge für den Hochrhein-Bodensee-Express und 33 Fahrzeuge für die trinationale S-Bahn Basel bezogen worden.

Schülerinnen (von links nach rechts) stellen am Nationalen Zukunftstag Fragen an Verwaltungsratspräsident der Stadler Rail Peter Spuhler, Direktor RegionAlps Yves Marclay, Unternehmensleiterin Thurbo Claudia Bossert und Vincent Ducrot und Reto Schärli, Leiter der Medienstelle SBB. Bild: keystone

Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident von Stadler, zeigt sich stolz, zusammen mit der SBB die Erfolgsgeschichte ihres Zuges Flirt fortschreiben zu können. «Mit dem Flirt Evo baut Stadler im Thurgau modernste Züge, die zuerst im Thurgau und dann in der ganzen Schweiz für ein neues Bahnerlebnis im Regionalverkehr sorgen werden.»

«Der Flirt Evo wird das neuste Aushängeschild der SBB Flotte im Regionalverkehr», kommentierte SBB CEO Vincent Ducrot die neue Investition.

Mehr Stauraum und Steckdosen

Die neuen Züge bringen gemäss Mitteilung den Reisenden zahlreiche Verbesserungen. Dazu gehörten mehr Stauraum für Velos, Kinderwagen und Gepäck sowie guter Mobilfunk-, Datenempfang und Steckdosen in allen Abteilen.

Vincent Ducrot, CEO der SBB, macht mit einem Smartphone ein Foto eines neuen Flirt Evo Zuges. Bild: keystone

Neu verfügen die Züge auch in der 1. Klasse über zwei Plätze für Rollstuhlfahrende sowie ein rollstuhlgängiges WC. Dank einer besseren Motorisierung würden die neuen Züge zur Verbesserung der Pünktlichkeit beitragen. Zudem werde bei den Klimageräten das umweltfreundliche Kältemittel Propan (R290) verwendet.

So werden die neuen Züge in den nächsten Jahren in Betrieb genommen:

Ab 2026: Raum Winterthur & Ostschweiz (Thurbo) – 107 Züge

Ab 2026: Wallis (RegionAlps) – 24 Züge

Ab 2028: Hochrhein-Bodensee-Express (SBB GmbH) – 10 Züge

Ab 2028: Zentralschweiz – 24 Züge (SBB)

Ab 2029: Arc Jurassien – 37 Züge (SBB)Ab 2030: Waadt – 45 Züge (SBB)

Ab 2031: trinationale S-Bahn Basel (EuroBasilea) – 33 Züge

Ab 2032: Fribourg – 10 Züge (SBB)

Ab 2033: Mittelland – 35 Züge (SBB)

Ab 2035: Schweizweit – 4 Züge (SBB)

