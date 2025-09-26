bedeckt12°
Kanton Schaffhausen geht wegen Deutscher Bahn auf die Barrikaden

Kanton Schaffhausen geht wegen Deutscher Bahn auf die Barrikaden – und fordert Massnahmen

26.09.2025, 11:0726.09.2025, 11:07

Der Kanton Schaffhausen will die ständigen Verspätungen und Zugsausfälle der Deutschen Bahn nicht länger akzeptieren. In einem offenen Brief an SBB-Chef Vincent Ducrot fordert er «sofortige Massnahmen».

epa11991851 Passengers exit a Deutsche Bahn (DB) ICE train at Berlin Central Station in Berlin, Germany, 27 March 2025. The Deutsche Bahn AG held its annual results press conference on 27 March 2025. ...
Notorisch verspätet: Ein Zug der Deutschen Bahn.Bild: keystone

Der Kanton Schaffhausen fordert von den SBB, die internationale Verbindung Stuttgart-Zürich in zwei Teile aufzuteilen: eine Strecke von Stuttgart bis nach Singen und eine zweite von Singen via Schaffhausen nach Zürich. Ziel ist, dass die Schaffhauserinnen und Schaffhauser trotz Deutscher Bahn pünktliche Verbindungen nach Zürich haben.

Dies ist aktuell nämlich nicht der Fall. Die regelmässigen Verspätungen und Ausfälle auf der Intercity-Strecke Stuttgart-Zürich sorgen seit Jahren für Ärger.

«Jenseits aller Realität»: Deutsche Bahn schwächt Pünktlichkeitsziele ab

Auch in Basel kappten die SBB bereits zwei DB-Verbindungen in die Schweiz. Wegen der Verspätungen aus Deutschland enden die DB-Verbindungen aus Hamburg und Dortmund seit April diesen Jahres in Basel. Für die Schweizer Strecke übernehmen dann die SBB. (dab/sda)

Themen
