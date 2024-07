Dein Büsi betrügt dich, imfall (wahrscheinlich)

Mehr als die Hälfte aller Katzen mit Freigang dürften ihre Familie betrügen, zeigt eine neue Auswertung von Haustieren, die mit GPS-Trackern ausgestattet worden sind.

Gar nicht mal so loyal: eine Schottische Hauskatze bei einem Katzenevent in London. Bild: keystone

Im Gegensatz zu Hunden haben Katzen ja bereits den Ruf, nicht gerade die treusten Tiere zu sein. Eine neue Auswertung findet nun datenbasierte Belege für das Vorurteil, das dem beliebten Haustier anlastet. Und ja, die «Cat-Army» (looking at you, Yasmin) muss jetzt stark sein.

So kann das Bewegungsprofil einer Katze aussehen. Bild: screenshot weenect

Der GPS-Tracker-Hersteller Weenect hat mit einer Datenanalyse von Katzen-Bewegungen in Kombination mit einer Halterumfrage neue Erkenntnisse zu Katzen und ihrem bevorzugten Territorium gewinnen können. Gemäss Weenect wurden dabei die zurückgelegten Kilometer und die Aktivitätszeit von 100 Katzen in Deutschland und Frankreich ausgewertet, die vorab mit einem GPS-Tracker ausgestattet wurden. Zusätzlich wurden 483 Katzenbesitzende aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz und Belgien «zum Freigangverhalten, zur eigentlichen Wohnsituation sowie zu den bevorzugten Zielen ihrer Katzen befragt».

Nun kam es, wie es kommen musste: Katzen sind Betrüger weniger loyal, als dies manch einer Besitzerin lieb ist. Die Datenanalyse fördert aber noch andere spannende Befunde zutage:

Im Durchschnitt legten die Katzen zwei Kilometer pro Tag zurück. Die zurückgelegte Distanz betrug dabei zwischen wenigen hundert Metern bis zu sieben Kilometern.

Es gab keine Korrelation zwischen hoher Aktivität und zurückgelegten Kilometer: «Da Katzen sogenannte Ansitzjäger sind, verbringen sie die meiste Zeit damit, ihre Umgebung und damit auch ihre Beute zu beobachten», schreibt Weenect. Nur ein Drittel der Zeit verbrachten die Katzen aktiv, während sie mehr als drei Viertel der Zeit ruhten.

Fünf von sechs Katzen besuchen regelmässig dieselben Orte bei ihrem täglichen Spaziergang. Drei von fünf Katzen gehen ihren Besitzerinnen und Besitzern fremd und besuchen regelmässig ihre menschlichen Nachbarn. Weiter: «Über zehn Prozent lieben es, in Wäldern auf die Jagd zu gehen, während es sich über acht Prozent auf Feldern und Wiesen gemütlich machen», so der GPS-Hersteller.

Diejenigen Katzen, die sich nicht weiter als 100 Meter entfernen, verbringen durchschnittlich rund neun Stunden im Freien. Solche, die sich weiter entfernen, verbringen bis zu über 12,11 Stunden im Freien.

