Trends wie die Digitalisierung, Elektrifizierung oder Automation böten in der Automobilindustrie ein enormes Potential für künftige Geschäftsmodelle, heisst es in der Mitteilung der Vereinigung der Schweizer Automobil-Importeure Auto-Schweiz vom Dienstag.

Hazel Brugger: «Wir verstehen uns übertrieben gut»

Sandra Studer (55) und Hazel Brugger (31) werden die beiden Halbfinale des Eurovision Song Contest in Basel am 13. und 15. Mai 2025 moderieren. Zum grossen Final am 17. Mai wird das Duo zum Trio, da stösst Michelle Hunziker (47) auf der Bühne dazu. watson hat die drei Hosts zum Interview getroffen.

Es wurde schon länger vermutet, seit heute ist klar: Michelle Hunziker ist eine der Moderatorinnen des ESC in Basel. Die gebürtige Tessinerin hat in Italien, in Deutschland und in der Schweiz schon viel Moderationserfahrung bei Liveshows gesammelt. Dieser prall gefüllte Rucksack gibt ihr nun das Rüstzeug für die ganz grosse internationale Bühne.