Polestar 3: Kommende E-Autos sollen in Europa gebaut werden. Bild: Polestar

Polestar will in Europa Elektroautos produzieren

Der von chinesischen Eigentümern kontrollierte schwedische Tesla-Konkurrent Polestar will erstmals in Europa Elektroautos herstellen. Das neue Modell Polestar 7 solle in Europa produziert werden, sagte Polestar-Chef Michael Lohscheller zu Nachrichtenagenturen.

«Die Kosten sind deutlich geringer, als Autos um die Welt zu schiffen», erklärte der ehemalige Opel-Chef den deutschen Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa. «Es gibt uns natürlich auch Schutz vor Zöllen.» Die EU hatte vergangenes Jahr Strafzölle auf Elektroautos aus chinesischer Produktion eingeführt.

Bisher produziert Polestar in Asien, vor allem in chinesischen Werken, und in den USA bei Volvo. Wo genau und mit welchem Partner das als SUV geplante neue Auto in Europa gebaut werden soll, steht laut Lohscheller noch nicht fest, auch der Termin für den Marktstart ist nicht festgezurrt.

Der Manager will das Geschäft in Europa insgesamt auf breitere Beine stellen, unter anderem in Deutschland und Frankreich. Bisher verkauft der Autobauer seine Autos vorwiegend über Onlinebestellungen. (sda/dpa)